Primarul unei localități din Vaslui, găsit mort în clinica în care se internase pentru a se vindeca de depresie

Cristi Spiridon, primarul comunei Pogana din județul Vaslui, a fost găsit mort vineri, 17 septembrie, într-o clinică privată din județul Alba, în care se internase pentru a se vindeca de depresie.

Spiridon, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit fără suflare, iar primele date arată că ar fi vorba despre o sinucidere.

Vestea a fost confirmată pe rețelele sociale de apropiații primarului.

„O zi cumplită

Nu credeam sa ajung sa trăiesc o zi ca aceasta. Bunul nostru prieten și coleg, Cristi Spiridon, ne-a părăsit. Printr-un gest greu de înțeles dar care sper sa nu fie judecat de nimeni.

Am fost colegi de facultate. Apoi am fost parteneri și prieteni. Cu greu îmi pot imagina un om mai echilibrat, mai puternic și mai devotat principiilor lui, afacerii lui si, înainte de orice, familiei lui. Însă iată ca si cele mai tari caractere pot fi înfrânte de lumea asta josnica si mizerabila in care oameni ca el au încercat sa facă lucrurile drepte si corecte.

Sa fii liniștit acolo unde ai ajuns, dragul meu “Shogun”! Sa le dea Dumnezeu tărie familiei si prietenilor sa treacă peste acest moment. Și sa avem cu toții tăria de a nu te uita niciodată”, a transmis Silviu Man.





Cristi Spiridon a fost ales primar, la primul mandat, la alegerile din 2020.