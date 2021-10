Crește numărul de infectări cu varianta Delta Plus a noului coronavirus. Observațiile făcute de Organizația Mondială a Sănătății

Subvarianta Delta Plus a coronavirusului, depistată tot mai frecvent, este ținută sub observație de experții Organizației Mondiale a Sănătății. Anunțul a fost făcut de forul internațional, care spune că din iulie, numărul de cazuri de infecție cu subvarianta AY.4.2, cunoscută sub denumirea Delta Plus, e în creștere.

"Începând din iulie a fost observată o creştere a transmiterii subvariantei AY.4.2", a indicat OMS în buletinul său informativ săptămânal referitor la pandemie. Subvarianta este caracterizată prin trei mutaţii suplimentare, dintre care două la nivelul proteinei "spike".

93% din secvențe proveneau din Marea Britanie

Secvenţe de AY.4.2 au fost descărcate în baza de date internaţională GISAID din 43 de ţări. 93% dintre acestea proveneau din Marea Britanie, unde există o creştere treptată a proporţiei de cazuri noi.

Această subvariantă a reprezentat 5,9% dintre toate cazurile de variantă Delta raportate în Regatul Unit în timpul săptămânii, începând cu 3 octombrie.

"Sunt în curs de desfăşurare studii epidemiologice şi de laborator" pentru a se stabili dacă AY.4.2 este mai contagioasă sau diminuează anticorpii, potrivit OMS.

Aproape 5 milioane de decese provocate de COVID la nivel mondial

Pandemia de COVID-19 a provocat peste 4,96 milioane de decese de la momentul la care virusul a fost detectat în China, la sfârşitul anului 2019, potrivit unui bilanţ AFP realizat din surse oficiale. În total, au fost identificate peste 244 de milioane de cazuri.

Săptămâna trecută, numărul cazurilor noi a crescut cu 4% comparativ cu săptămâna precedentă, cu 2,9 milioane de noi infecţii înregistrate. Europa este singura regiune din lume care a raportat o creştere.

Numărul total al deceselor a crescut cu 5%, la peste 49.000.