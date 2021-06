Coplata pentru romanii care vor sa se trateze la privat. Ce servicii medicale sunt cele mai cerute de pacienti

Romanii care vor sa se trateze in privat vor scoate bani din buzunar daca isi doresc conditii sporite de cazare sau un confort superior atunci cand sunt spitalizati. Concret, prin Contractul Cadru de asistenta medicala se introduce o coplata pentru pacientii care vor sa beneficieze de servicii in sistemul privat.

Reprezentantii pacientilor sunt de parere ca masura de a introduce posibilitatea unei coplati pentru a beneficia de conditii de cazare mai bune in sistem privat, in contextul in care in plina pandemie pacientii nu au avut acces la sistemul public asa cum ar fi avut nevoie, e una buna.

"Cum statul deconteaza mai putin decat valoarea reala a serviciului respectiv, multi furnizori privati erau nemultumiti pentru ca nu acopereau cheltuielile de investigatii necesare din suma pe care o platea CNAS si ei faceau mai multe artificii, mai mult sau mai putin corecte, prin care incercau sa recupereze acea diferenta", a declarat pentru Ziare.com Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice.

Coplata pentru serviciile de spitalizare

Potrivit acestuia, prin introducerea acestei coplati, in momentul in care pacientul merge la un furnizor de servicii medicale, aflat in contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, diferenta va fi platita de pacient.

"Conditia este ca furnizorul sa aiba tarifele transparent, ca sa stii care va fi costul serviciilor din privat. Momentan se aplica serviciilor de spitalizare", a completat reprezentantul pacientilor.

In opinia pacientului, masura nu e discriminatorie.

"Prima optiune: un furnizor de servicii medicale private prefera sa nu incheie contracte cu CNAS pentru ca acele costuri erau prea mici, nu-si acopereau costurile. Astfel, te duceai la privat si plateai integral. In pandemie, multe spitale au fost inchise si marea majoritate a pacientilor a mers in privat pentru analize si monitorizari si, astfel, pacientii au fost nevoiti sa plateasca din buzunarul propriu desi erau asigurati", a completat Ganescu.

Printre cele mai solicitate servicii in sistem privat, care erau acoperite de CNAS erau nasterile, laparoscopiile si artroscopiile, au aratat specialisti din sistem pentru Ziare.com.

Alte modificari care intra in vigoare de la 1 iulie

Printre noile reglementari se numara si asigurarea unui pachet de preventie comprehensiv pentru adultul asimptomatic cu varsta de peste 40 de ani, care prevede pana la trei consultatii pentru evaluarea riscului, interventia asupra factorilor si obiceiurilor de viata care determina riscurile, precum si monitorizarea pacientilor.

Pentru a asigura accesul la investigatiile recomandate de medicul de familie in cadrul consultatiilor de preventie, acestea pot fi efectuate de furnizori aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si peste valoarea de contract.

De asemenea, a crescut numarul consultatiilor la domiciliu acordate de medicul de familie pentru un asigurat inscris pe lista proprie. Astfel, de la 1 iulie se deconteaza o consultatie la domiciliu pe luna pentru toate tipurile de afectiuni cronice/asigurat (in prezent se deconteaza maximum patru consultatii/an pentru bolile cronice).

Spirometrie facuta de medicii de familie

Medicii de familie pot acorda noi servicii, conform curriculei de pregatire, pentru pacientii din listele proprii: spirometrie, masurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, masurarea indicelui de presiune glezna - brat, efectuare si interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

Totodata, a fost introdusa o noua consultatie la domiciliu pentru urmarirea lauzei la 4 saptamani de la nastere, in plus fata de consultatia la domiciliu de care aceasta beneficiaza la externarea din maternitate.

Pacientii cu afectiuni cronice pot beneficia in continuare de consultatii la distanta acordate de medicii de familie si de medicii de alte specialitati din ambulatoriul clinic. De asemenea, terapiile psihiatrice si serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped pot fi acordate si la distanta.