Cum își petrec sărbătorile copiii cu părinți plecați în străinătate. Expert: ”Să nu le spună că ajung de Crăciun acasă dacă nu sunt absolut siguri de acest lucru”

Rapoartele autorităților arată că, în România, 75.800 de copii au cel puțin un părinte la muncă în străinătate.

Acestea sunt cifrele oficiale, pentru că, în realitate sunt mult mai mulți. Sunt copii care se simt abandonați chiar dacă sunt în grija rudelor. ”Este un fenomen social extrem de grav, atât din punctul de vedere al dimensiunii dar și din punct de vedere al consecințelor pe care le au plecarea părinților asupra copiilor”, spune Anca Stamin, coordonator program copii cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Sărbători pe chat cu părinții din străinătate

Acum, că se apropie sărbătorile, mulți părinți plecați la muncă peste granițe, se gândesc să vină acasă la copiii lor. Unii nu pot să facă acest lucru pentru că nu le permite serviciul sau nu au strâns destui bani. La mijloc sunt copiii care, de cele mai multe ori, de Crăciun așteaptă de fapt o îmbrățișare de la părintele căruia îi duce dorul.

”Într-adevăr, în ultimii ani, nu mulți au putut să vină acasă de sărbători așa cum și-au dorit din cauza regulilor impuse de pandemie. Copiii își petrec sărbătorile cu familia extinsă, în multe situații, cu această ruptură și sentimentul de abandon prezent. Sunt situații în care intră pe Skype sau pe alte chaturi”.

Experții de la Salvați copiii spun că părinții trebuie să fie foarte atenți cu promisiunile pe care le fac copiilor atunci când pleacă în străinătate. Și să nu le promită că vin de Crăciun acasă decât dacă sunt siguri că fac acest lucru.

”Cea mai mare parte a părinților pleacă pentru că nu au unde să muncească în România. Știu că este o decizie pe care părinții o iau destul de greu și încercăm să nu-i judecăm pentru acest lucru. Sunt într-o situație extrem de dificilă și trebuie să aleagă dacă să rămână aici și să nu-i poată asigura copilului un minim necesar sau să plece în speranța că va putea să asigure acest minim, însă fără siguranța că se va putea întâmpla, pentru că, din păcate nu toți reușesc să dobândească siguranța materială, dar să facă acest lucru în detrimentul bunăstării emoționale a copilului”, a explicat Anca Stamin pentru Ziare.com.

Coordonatoarea programului pentru copiii cu părinți plecați în străinătate mai spune că de multe ori, cei mici nu sunt pregătiți pentru plecarea părinților, ”ei aflând când lucru deja s-a întâmplat sau cu foarte puțin timp înainte”.

De altfel, reprezentanții Organizației Salvați Copiii încearcă să îi sprijine pe părinții care sunt nevoiți să plece din țară consiliindu-i în privința atitudinii pe care trebuie să o aibă față de copil atunci când iau decizia plecării.

”Noi recomandăm părinților să pregătească copilul anterior plecării, de a discuta cu el cât mai din timp, de a-i explica pentru ce perioadă pleacă, unde va pleca, ce va face acolo, cât de des se va întoarce, cât de mult va comunica cu copilul și cât de multe despre cum se va schimba viața zilnică a copilului.

De asemenea, părinții trebuie să lase copiii în grija unor persoane cu care deja au stabilit o relație de atașament și care să fie disponibile atât emoțional cât și fizic pentru creșterea și îngrijirea copiilor.

Atunci când părinții pot amâna plecarea la muncă în străinătate ar trebui să încerce să facă acest lucru dacă au copilași de vârste foarte mici. Dacă se poate să amâne plecarea măcar până după ce copilul împlinește 7 ani.

Considerăm că este foarte important ca părinții să știe că sunt anumite lucruri pe care ei le pot face pentru a micșora aceste efecte negative pe care plecarea lor le poate avea. Sunt lucruri menite de fapt să creeze o relație copil părinte cât mai sănătoasă și echilibrată.

Odată plecat, părintele ar trebui să comunice cât mai mult cu copilul, constant și onest.

Să fie consecvent și previzibil, să-și respecte cuvântul dat și promisiunile făcute, să nu uite să-l sune, să nu-i promită că vine de Crăciun dacă nu este absolut sigur că poate să facă acest lucru pentru că altfel copilul se poate simți din nou abandonat. Iar pentru copii, justificările părinților referitor la ceea ce i-a împiedicat să facă ce au promis nu au însemnătate”, a explicat Anca Stamin.



În Suceava sunt cei mai mulți copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

Dintre cei peste 75.800 de copii cu părinți plecați la muncă în afara granițelor, unii au norocul, dacă se poate spune așa, că rămân în grija unuia dintre părinți. Însă acesta preia atribuțiile soțului sau soției, copilul rămânând cumva pe un plan secund, deși aceste eforturi sunt făcute pentru a-i asigura lui o viață mai bună.

Alți copii, aproximativ 30%, rămân în grija bunicilor, mătușilor sau ale altor persoane din anturajul familiei, după ce ambii părinți, sau singurul părinte întreținător pleacă la muncă în străinătate.

Sunt clipe cumplite atunci când familiile sunt despărțite. Copiii se simt abandonați, vinovați și derutați de plecarea părinților iar părinții pleacă cu inimile sfâșiate sperând că le vor putea sigura copiilor lor un viitor mai bun.

Iar criza sanitară a adâncit și mai mult aceste probleme.

„Copiii rămași singuri în țară, pentru că părinții sunt nevoiți să muncească peste granițe, au fost vulnerabilizați suplimentar, în această perioadă de criză sanitară. Mulți dintre ei au trecut prin anxietățile acestei perioade fără să o aibă pe mama alături. Izolarea socială care a fost necesară, pentru a limita pandemia, pe ei i-a marginalizat și mai mult, pentru că și-au auzit părinții doar la telefon”, a explicat recent Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, potrivit unei informări a organizației.

Conform datelor oficiale, cei mai mulți copii cu părinți plecați în străinătate sunt în județele din zona Moldovei.

Ce dificultăți au copiii cu părinți plecați în străinătate

De cele mai multe ori, plecarea părintelui la muncă în străinătate aduce în inima copilului sentimente de panică, de teamă, de dor, de abandon.

”Cea mai mare parte a copiilor cu părinți plecați în străinătate la muncă se ocupă cu dificultăți emoționale dar și educaționale și sociale, după ce pleacă părinții și, indiferent de vârstă, mulți copii resimt plecarea părinților ca pe un abandon.

Pe de altă parte, acești copii au și sentimente de vinovăție pentru plecarea părinților, mai ales că aceștia le spun de multe ori că pleacă pentru binele lor.

De asemenea, se vede o scădere a stimei de sine a copiilor, o maturizare forțată, asumare de responsabilități destul de mare, mai ales în situația în care mama este cea care este plecată dar și cu dificultăți de relaționare și cu copiii din jur dar și cu adulții în grija cărora au rămas. Și aici ne gândim la adolescenții rămași în grija bunicilor.

Sunt și situații extreme în care toate acestea pot duce pot duce la tulburări emoționale și comportamentale, la abandon școlar și la comportamente deviante”, a explicat Anca Stamin.

Ce face Salvați Copiii pentru a-i sprijini pe cei cu părinți plecați la muncă în străinătate

”Noi suntem preocupați de prin anul 2007 de această problematică. Atunci am făcut o primă cercetare referitoare la modul în care afectează migrația părinților drepturile copilului. Iar, ulterior, pe baza acestor cercetări am dezvoltat și servicii de intervenție directă, în care îi sprijinim pe copii și pe părinții lor și am făcut demersuri pentru reglementarea protecției legale a copiilor.

În ceea ce privește serviciile de intervenție directă, lucrăm în cadrul unor centre de zi pentru acești copii, dezvoltate în școli, pentru a fi în preajma copiilor. Și avem echipe formate de psihologi, cadre didactice și asistenți sociali și voluntari. Până în acest moment am reușit să sprijinim peste 9.800 de copii și reprezentanții lor, bunicii sau părinții în grija cărora au rămas. Copiii sunt sprijiniți la lecții, pentru că bunicilor le este foarte greu să îi ajute, iar în perioada școlii online a fost foarte multe dificultăți.

Sunt sprijiniți prin consiliere psihologică de grup și individuală, participă la activități recreative și de socializare, foarte importante pentru că de regulă bunicii nu sunt dispuși la astfel de activități și nici un părinte atunci când rămâne singur cu copilul.

Iar pe adulți îi sprijinim prin consiliere și îndrumare juridică și consiliere psihologică. Îi facem să conștientizeze care sunt nevoile copiilor pe perioada separării de părinți și cum pot gestiona situațiile problematice care se ivesc destul de des în toate aceste situații”, a explicat experta de la Salvați Copiii.

Ce ar putea să facă statul pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

”În primul rând ar fi de folos să știm un număr real și unic al copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate să fie înregistrați de către autorități, există o metodologie în acest sens, care prevede legătura și cum trebuie schimbată informația între școală și serviciul public de asistență socială dar din păcate aceasta nu se aplică așa cum trebuie la nivel local ceea ce duce la date extrem de diferite la cele două tipuri de instituții. Este nevoie de o creștere a capacității serviciilor publice locale de asistență socială”, a mai precizat Anca Stamin, Director Programe Organizația Salvați Copiii.