Romania, in fata valului 4: Cum s-a ajuns, in doar cateva luni, de la a nu gasi locuri pentru vaccinare la situatia in care se inchid zeci de centre

Daca la debutul campaniei de vaccinare anti COVID-19 romanii se inghesuiau sa se imunizeze impotriva noului coronavirus si incercau sa gaseasca centre cat mai apropiate de casa pentru a se vaccina, situatia in care s-a ajuns cu campania este "dramatica", apreciaza cei din sistem.

Lipsa de interes din ultima perioada pentru vaccinare, in ciuda eforturilor depuse de autoritati de a da acces la vaccin tuturor romanilor a determinat inchiderea temporara a zeci de centre si micsorarea programului a sute dintre acestea.

Concret, 117 centre de vaccinare si-au sistat temporar activitatea, iar 371 de centre au program redus, a anuntat Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, adaugand ca tulpina Delta va pune in dificultate sistemul medical in toamna, in conditiile in care rata vaccinarii in Romania este de 28%.

Este nevoie de insistents si persistenta

"Avem din ce in ce mai putine persoane care aleg sa se vaccineze. Acesta este un lucru dramatic si sper sa reusim sa resuscitam acest interes. Este nevoie de insistenta si persistenta. Pur si simplu, repetarea zilnica, de catre colegii mei medici de familie, de necesitate a vaccinarii, catre orice persoana cu care intra in contact. Este cheia reintoarcerii trendului acestei campanii", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF).

Si medicul de familie admite ca valul patru al pandemiei este inevitabil, avand in vedere nivelul imunizarii din Romania. In plus, medicul afirma ca daca romanii nu profita de sansa de a se imuniza, avand la dispozitie ser din plin, cei din diaspora, care nu fac parte din categoriile de risc, vin in tara pentru a se vaccina. Vaccinul preferat e insa cel de la JohnsonJohnson, intr-o singura doza.

Romanii din strainatate vin sa se vaccineze aici

"Din ce in ce mai mult romani care traiesc in tari precum Germania, Spania sau Franta si care nu sunt inclusi in grupele prioritare care beneficiaza in acest moment de vaccinare, vin si se vaccineaza cu Pfizer, Johnson and Johnson. E preferat de cei care pleaca acum cu diverse contracte in occident", a punctat Gindrovel Dumitra.

"Era perioada de varf de solicitare de vaccin in luna ianuarie, cand campania era la inceput. Apoi, cei care erau convinsi ca trebuie sa faca vaccinul s-au vaccinat. Ulterior, valul de scepticism a crescut, mai ales in cazul celor care traiesc in mediul rural", a conchis si Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP).





Valeriu Gheorghita: Cred ca discutia asupra valului patru nu este daca vine, ci cand vine si care va fi amploarea lui



Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma, miercuri seara, ca fara a creste rata vaccinarii, numarul de persoane vaccinate, va fi foarte greu sa evitam mai tarziu o crestere a numarului de cazuri. "Cred ca discutia asupra valului patru nu este daca vine, ci cand vine si care va fi amploarea lui", a afirmat Gheorghita.

"Este cat se poate de clar ca, fara a creste rata vaccinarii, numarul de persoane vaccinate, va fi foarte greu sa evitam mai tarziu o crestere a numarului de cazuri", a declarat, miercuri seara, la Digi 24, Valeriu Gheorghita.

Potrivit acestuia, in tarile cu rata mare vaccinare - Israel, Marea Britanie - desi a crescut numarul de cazuri nu a crescut numarul deceselor si nici al persoanelor internate.

"Decesele care s-au inregstrat, 99%, sunt la persoane nevaccinate. Aici ne aduce ca beneficii foarte mari vaccinarea, pentru ca limitam consecintele aceste pandemii - oameni care ajung in spital, oameni care fac forme grave de boala si oameni care-si pierd viata", a adaugat Valeriu Gheorghita.

Acesta a precizat ca, vaccinandu-ne, suntem in siguranta in fata variantei Delta, care este mult mai contagioasa.

"Un bolnav infectat cu tulpina Delta poate imbolnavi alte 6-7 persoane (...) Datele arata deja ca sunt multe tari in care tulpina Delta a devenit dominanta", a mai precizat Gheorghita.

"Nu am ajuns la imunizarea in masa (...) din pacate, mai ales la varianta Delta, imunitatea dobandita ca urmare a trecerii prin boala nu ofera suficienta protectie, 20 - 50% dintre persoane au risc sa se infecteze. Cu cat rata de vaccinare este mai redusa, cu atat viteza de propagare a acestei noi variante este mai mare", a adaugat presedintele CNCAV.

Intrebat despre valul patru, Gheorghita a afirmat: "Cred ca discutia asupra valului patru nu este daca vine, ci cand vine si care va fi amploarea lui. Mi-as dori sa ne inselam cu totii".

Specialistii esmiteaza ca, la finalul lunii august, tulpina Delta va deveni dominanta.

Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 a anuntat miercuri, 7 iulie, doua noi decese provocate de tulpina Delta a noului coronavirus, bilantul fiind astfel de trei decese.

Toate persoanele care si-au pierdut viata erau nevaccinate.





Europa, deja sub amenintarea valului patru



Spania a depasit miercuri, 7 iulie, incidenta de 250 de cazuri si a revenit la faza de risc extrem, dupa ce, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in tara peste 17.300 de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit rtve.es.

Incidenta acumulata pe 14 zile in Spania a urcat cu 26,81 de puncte pana la 252,16 la 100.000 de locuitori, in urma raportarii, miercuri, a 17.384 de cazuri si 17 decese asociate. Comunitatile autonome au inceput sa renunte la relaxarea restrictiilor, in fata cresterii "explozive" a cazurilor.

In ultima saptamana, incidenta a crescut foarte mult in Spania, in special in randul tinerilor care nu sunt vaccinati. Anumite guverne regionale au decis sa renunte la relaxare, in timp ce campania de vaccinare accelereaza si varianta Delta castiga teren.

Situatia este similara in multe tari din Europa. Infectarile cu varianta Delta a coronavirusului, inalt transmisibila, reprezinta acum in jur de 40% dintre cazurile din Franta, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, care a avertizat ca un al patrulea val de epidemie ar putea lovi in curand tara, transmite Reuters.

Potrivit lui Attal, rata de crestere a infectarilor este mai ridicata in 11 regiuni din Franta, in special la Paris. Guvernul francez va avea lunea viitoare o reuniune pentru a discuta situatia epidemiei de COVID-19.

O crestere a numarului de cazuri a fost deja semnalata in Olanda, Grecia sau Portugalia. Autoritatile din Polonia au transmis marti, 6 iulie, ca se asteapta la circa 15.000 de cazuri noi in fiecare zi.