Conacul Niculescu-Dorobantu, mosie boiereasca in apropiere de Bucuresti, scos la vanzare la pretul unui apartament de lux

Conacul familiei Niculescu-Dorobantu de la Cosoba a fost construit spre sfarsitul secolului al XIX-lea, cel mai probabil dupa planurile arhitectului Grigore Cerchez, un apropiat al familiei, care de altfel s-a ocupat personal de majoritatea constructiilor familiei in acea perioada. Proprietatea este scoasa la vanzare de Romania Sotheby's International Realty cu 490.000 de euro.

Dispus pe doua niveluri, cu sase camere, conacul impresioneaza prin elementele de arhitectura neo-romaneasca, cu ferestrele semi-rotunde, decoratiunile discrete de de sub cornisa sau veranda spatioasa, marcata de coloanele masive unite de fermecatoarele arce trilobate.

Unul din elementele de culoare ale proprietatii il reprezinta si "aleea cu castani", drumul principal de acces spre conac marcat de castani impunatori, un drum pietruit pe care putem astazi doar sa ne inchipuim cum calestile vremurilor isi faceau cu pompa intrarea.

Ilie Niculescu-Dorobantu a fost o figura importanta a Romaniei de inceput de secol, atat prin contributia sa directa din pozitia de prefect de Ilfov, cat si prin influenta pe care a avut-o pe scena politica a vremurilor. Casatorit cu Tatiana Bratianu, fiica lui I.C. Bratianu, Ilie Niculescu-Dorobantu devine un influent sfatuitor al acestuia si o prezenta solida in tumultuoasa viata politica a epocii.

Conacul de la Cosoba, parte a unui domeniu de 300 de hectare la acel moment, era considerat "conacul mic" al familiei, resedinta principala "de vara" fiind cea de la Darvari. Dupa moartea lui Ilie N-D, conacul este mostenit de fiul sau Ion (Jean) care il va folosi si il va pastra in familie pana la momentul nationalizarii. In timpul perioadei comuniste domeniul a fost folosit pe post de I.A.S., cladirile fiind conservate surprinzator de bine in toata aceasta perioada.

Astazi domeniul boieresc cuprinde un teren de aproape 2 hectare, iar conacul, care va necesita sa treaca printr-un proiect general de renovare, este acompaniat de o serie de cladiri anexa, spatii de locuit, dar si doua hale-pavilioane mari care pot fi convertite conform destinatiei care i se va da in viitor acestei proprietati.



Conac boieresc superb de pe Dealul Mitropoliei, scos la vanzare in aprilie



Casa boiereasca Costa-Foru, situata pe Dealul Mitropoliei, la 200 de metri de Piata Unirii, a fost scoasa la vanzare la 1,75 de milioane de euro in luna aprilie a acestui an. Conacul a fost deschis periodic publicului pentru evenimente culturale precum expozitii, recitaluri, performence-uri ori tururi ghidate.



Casa este monument istoric de clasa B, construita in anul 1894 dupa proiectul faimosului arhitect francez J.E. D'Alfonce de Saint Omer, la comanda familiei Costa-Foru. Timp de mai multe generatii, familia Costa-Foru avea sa dea personalitati proeminente societatii romanesti, in secolul al XIX-lea si la inceputul secolului XX.

Arhitectura exterioara este tipic frantuzeasca, incadrata de alee din piatra cubica in drumul spre Mitropolie.

Casa are 16 camere si 7 bai, fiind ridicata pe un teren de 492 de metri patrati.

Din 1894 si pana in anul 1935, in casa au locuit Maria Costa-Foru, nepoata bancherului bucurestean Christophi Zerlenti, si Constantin Gh. Costa-Foru, fiul primului rector al Universitatii din Bucuresti, ministrul justitiei din timpul domnitorului Alexandru I. Cuza, impreuna cu copiii lor.

Stilul nobiliar al casei se incadreaza in genul frantuzesc de "hotel particulier" de la sfarsitul secolului XIX, definit de tema ferestrelor colosale de la piano nobile al salonului, accentuate de lucratura decorativa in fier forjat.

Interiorul casei dateaza din epoca anilor 1900, cu modificari la sfarsitul anilor 1930. Stilul dominant este eclectic francez la etajele superioare, iar restructurarea etajelor inferioare arata influente maur-florentine.

Caracteristica principala este reprezentata de spatiul generos si elegant, luminat natural, tavanele decorate cu stucaturi, pardoselile in stil italienesc din gresie cu motive optice si battuto venetian, ancadramentele usilor cu frontoane sculptate, scara principala pardosita cu placi de marmura alba, rampa scarii cu elemente din fier forjat, decorata cu module monograme ce reprezentau initialele Mariei Costa-Foru.

Toate saloanele mari au seminee comandate si executate la Viena, unul dintre ele realizat din marmura neagra, si sobe de cahle, cu caracter de unicat. Sistemul de incalzire este completat de calorifere din otel, conectate la centrala termica.

Casa Costa-Foru a fost deschisa periodic publicului pentru diverse evenimente culturale, precum Noaptea Caselor, si a gazduit alte manifestari: expozitii, performence-uri, tururi ghidate, recitaluri.