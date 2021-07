Certificat digital COVID. Ce se intampla daca codul QR al pasaportului de vaccinare este fals

Politistii de frontiera din Giurgiu au verificat joi, 1 iulie, la intrarea in tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, codurile QR de pe noile certificate digitale COVID.

"In cadrul evenimentului organizat joi la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu a fost efectuata pentru prima data verificarea autenticitatii si valabilitatii certificatelor digitale privind vaccinarea, testarea sau vindecarea. Cu aceasta ocazie, politistii de frontiera giurgiuveni, dar si toti politistii de frontiera de la celelalte puncte de frontiera din tara au inceput verificarea, la intrarea in tara, a codurilor QR de pe certificatele digitale, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei privind masurile de punere in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19", a declarat seful Centrului de Informare si Relatii Publice din cadrul IGPF, comisar sef Fabian Badila.

El spune ca Politia de Frontiera Romana este pregatita sa asigure verificarea autenticitatii si valabilitatii certificatelor digitale privind vaccinarea, testarea sau vindecarea, in toate punctele de trecere a frontierei.

La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu au fost puse in functiune de joi patru astfel de cititoare fixe si patru mobile, care demonstreaza daca cetateanul s-a vaccinat, data la care s-a vaccinat si numarul de doze efectuate.

La nivel national functioneaza in toate punctele de frontiera peste 270 de cititoare de coduri QR.

In cazul in care se constata faptul ca certificatul digital nu este valabil, respectiv, este neconform sau falsificat, situatia este semnalata reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica din punctele de trecere a frontierei in vederea dispunerii de masuri conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, cu modificarile si completarile ulterioare.

La eveniment a mai participat si purtatorul de cuvant al STS, Ovidiu Catalin Chirca.