Sapte judete sunt sub cod rosu de canicula. Temperatura va ajunge si la 41 de grade Celsius

Sapte judete din vestul tarii se afla joi si vineri sub incidenta codului rosu de temperaturi extreme si disconfort termic deosebit de accentuat. Este vorba despre Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures.



Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in zonele atentionate se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse intre 39 si 41 de grade, iar in nord-vest intre 35 si 38 de grade Celsius. In cursul noptii valorile termice nu vor cobori, in general, sub 20 - 24 de grade.

In acelasi interval va fi valabila o avertizare Cod portocaliu de caldura in sud-vestul si centrul tarii, unde se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 37 si 39 de grade Celsius in Oltenia si intre 35 - 37 de grade in cea mai mare parte a Transilvaniei. Valorile nocturne nu vor cobori, in general, sub 20 - 22 de grade.

De asemenea, joi si vineri, pe fondul unui Cod galben, valul de caldura va cuprinde toata tara, iar disconfortul termic va fi ridicat si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. In Muntenia, Dobrogea, Moldova si estul Transilvaniei maximele termice se vor situa, in general, intre 33 si 37 de grade, iar local minimele nu vor cobori sub 20 de grade Celsius.

ANM precizeaza ca, in zonele montane si pe arii mai restranse in restul tarii, mai ales dupa-amiaza si seara, vor mai fi perioade cu instabilitatea atmosferica ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina.