Alerta de ploi torentiale si vijelii. Cod portocaliu in sapte judete din tara

Vremea se inrautateste in 7 judete FOTO Pixabay

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, 18 iunie, noi avertizari privind un Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in localitati din sapte judete.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in localitati din judetele Giurgiu si Teleorman se vor semnala averse torentiale ce vor depasi 35 - 40 litri/mp, izolat vijelie, grindina de mici dimensiuni si descarcari electrice.

Fenomene similare se vor semnala, pana la ora 18:30, in localitati din judetele Botosani, Suceava, Neamt si Iasi, iar pana la ora 18:15 in judetul Sibiu, inclusiv in zona de munte, la peste 1.800 de metri altitudine.

Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.