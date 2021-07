Cod portocaliu de ploi abundente in peste 30 de judete. Zonele vizate de avertizarea valabila pana la miezul noptii

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata in 34 de judete si Municipiul Bucuresti, valabile pana aproape de miezul noptii.

Astfel, in 2 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 23:00, este in vigoare un Cod portocaliu de vreme rea in Transilvania, Maramures, Dobrogea, local in Moldova, Muntenia si in jumatatea de nord a Crisanei, zone unde vor fi averse torentiale, descarcari electrice si pe alocuri vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 35 - 50 litri/mp si izolat peste 60 - 70 litri/mp.

Meteorologii avertizeaza ca ploi abundente se vor semnala si in restul Munteniei si Moldovei, dar pe arii mai restranse.

In acelasi interval de timp este activ un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in nordul Moldovei, jumatatea de vest a Munteniei, sudul Crisanei, sud-vestul Transilvaniei si pe arii restranse la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 25 - 35 litri/mp.

Fenomene specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala pe alocuri si in celelalte regiuni.

Judetele aflate vineri sub Cod portocaliu si Cod galben, unele total si altele partial, sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Teleorman, Valcea, Vrancea, Vaslui, precum si Municipiul Bucuresti.