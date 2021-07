Cod galben de ploi in 11 judete din Romania. Furtuni si descarcari electrice in weekend

Va ploua in 11 judete FOTO Pixabay

Este cod galben de ploi in 11 judete din tara, potrivit unei informari meteo transmise de Administratia Nationala de Meteorologie. Avertizarea e valabila pana la ora 10.00.

Dupa ce ziua de vineri a adus furtuni severe in peste jumatate de tara, weekendul debuteaza cu ploi in 11 judete din Romania, pentru care ANM a emis Cod galben.

Ads

Pana sambata, 3 iulie, la ora 10:00, sunt anuntate fenomene meteorologice precum ploi insemnate cantitativ sau instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul mentionat, in Maramures, nordul Crisanei si al Transilvaniei si local in Moldova, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

Zonele vizate de avertizarea meteo ANM sunt Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Neamt, Salaj, Satu Mare, Suceava, si Vaslui. Vremea se va mentine in general instabila si in urmatoarele zile.