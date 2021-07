Cod galben de ceata sambata dimineata. Localitatile unde vizibilitatea este sub 200 de metri

Ceata densa in mai multe localitati din tara FOTO Pixabay

Meteorologii anunta, sambata, ca este ceata densa in judetul Harghita, vizibilitatea fiind redusa in unele locuri sub 50 de metri.

Potrivit meteorologilor, in judetul Harghita este cod galben de ceata, pana la ora 9.00.

Sunt vizate indeosebi in localitatile Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc si Racu.

"Se va semnala: ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m", anunta meteorologii.

