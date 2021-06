Coada imensa de tiruri la frontiera Giurgiu-Ruse. Timp de asteptare de peste doua ore

Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti - Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera.

"In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar foarte mare de camioane pentru tranzitul PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, motiv pentru care timpii de asteptare la controlul de frontiera sunt ridicati. Politistii de frontiera giurgiuveni lucreaza la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie. In ultimele 24 de ore s-au prezentat la intrarea in tara 1.272 de camioane, 942 de autoturisme, 405 microbuze, 27 motociclete, 23 de autocare si 4.539 persoane, iar pe sensul de iesire s-au prezentat 1.325 de camioane, 1.092 de autoturisme, 222 de microbuze, 27 de autocare, cinci motociclete si 5.242 de persoane", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Roxana Popazu.

Potrivit Politiei de Frontiera, timpul de asteptare al camioanelor la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, este de 140 de minute, pe sensul de intrare este de 60 de minute, iar pentru autoturisme timpul de asteptare este de 20 de minute atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire.