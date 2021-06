415 cazuri de cheaguri de sange la persoane vaccinate pentru Covid-19 semnalate in Europa

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a primit informatii privind 415 cazuri de cheaguri de sange rare la persoane vaccinate pentru Covid-19, dintr-un total de peste 50 de milioane de oameni care au fost vaccinati cu vaccinuri ale AstraZeneca si JohnsonJohnson, transmite Reuters.



In zona economica europeana au existat 10 posibile cazuri in randul a aproape 6 milioane de persoane vaccinate cu vaccinul dezvoltat de JJ si 405 cazuri in randul a 45 de milioane de persoane vaccinate cu vaccinul AstraZeneca, a declarat Georgy Genov, director pentru supraveghere farmacologica la EMA.

Boala este cunoscuta sub numele de purpura trombotica trombocitopenica.