Din 1 iulie ne putem descarca certificatul digital european pentru COVID-19. Anuntul facut de Ministerul Sanatatii

Anuntul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, care a precizat ca certificatul digital european pentru COVID-19 va putea fi descarcat in Romania incepand cu 1 iulie de pe adresa de internet certificat-covid.gov.ro.

Baciu a precizat ca cei care nu au acces la internet vor putea obtine certificatul cu ajutorul medicului de familie sau al directiei de sanatate publica de care apartin.

"Acestea vor putea fi descarcate si in Romania incepand cu data de 1 iulie de pe adresa de internet certificat-covid.gov.ro. Intram acolo, ne facem un cont, ne-am facut cont, ni se trimite un link pe adresa de email, accesam acel link si vom putea descarca certificatul pentru una sau pentru oricare dintre situatiile in care ne regasim. Pentru cei care nu au acces la internet, pot obtine acest certificat cu ajutorul medicilor de familie sau al directiilor de sanatate publica din judetele de care apartin", a explicat secretarul de stat.

El a afirmat ca va exista si un call center dedicat si o perioada de tranzitie de sase saptamani in care va putea fi folosit si certificatul si documentul "clasic, adeverinta clasica".

"Vom avea si un call center pentru anumite exceptii, care va prelua toate solicitarile care vor fi rezolvate de catre un grup tehnic de lucru, care va avea acest rol de a solutiona orice fel de situatii punctuale si particulare. Vom avea o perioada de tranzitie de sase saptamani in care va putea fi folosit si acest certificat si, sa spunem, documentul clasic, adeverinta clasica de vaccinare, tocmai pentru a da timp tuturor, pentru a da tuturor posibilitatea de a-si obtine certificatul de vaccinare, astfel incat sa nu se creeze niciun fel de probleme", a aratat secretarul de stat.

Certificatul este un document care va facilita circulatia la punctele de trecere a frontierei incepand cu data de 1 iulie, a subliniat el.

"Tocmai pentru ca exista si diversitate foarte mare de documente - fie ca vorbim de certificate de vaccinare, fie ca vorbim de certificate de testare -, pentru a nu se crea cozi kilometrice in punctele de trecere a frontierei, unde sa fie verificate toate aceste documente, in toate limbile de circulatie europeana, care ar crea o perioada de asteptare foarte mare, s-a gasit aceasta formula digitala moderna si foarte rapida, foarte eficienta. Ai un cod QR care ti se emite cu ocazia emiterii certificatului digital pentru COVID-19 in una dintre cele trei situatii - fie pentru vaccinare, fie pentru testare negativa in ultimele 72 de ore, fie pentru testare pozitiva in ultimele 180 de zile, care echivaleaza prin trecerea prin boala si vindecarea. Pentru aceste situatii ti se emite un certificat digital care are un cod QR. Il poti avea fie pe telefon, daca este smart phone, fie pe format digital. Practic, cu acest cod QR se scaneaza la punctul de trecere a frontierei si lucrurile merg foarte repede, nu mai sunt necesare verificari suplimentare ale autenticitatii si veridicitatii acestor documente", a mai aratat Andrei Baciu.

