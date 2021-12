Valabilitatea certificatului Covid va fi condiționată de doza booster. Decizia a fost luată la nivel european

Certificatul Covid va avea o valabilitate de cel mult nouă luni după finalizarea schemei complete de vaccinare, a anunțat vineri, 17 decembrie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit oficialului european, doza booster trebuie administrată în termen de șase luni după cea de-a doua doză sau după doza unică a vaccinului Johnson Johnson.

După cele șase luni, va mai exista o perioadă de grație de trei luni în care documentul va rămâne valabil.

