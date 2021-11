Ceață densă în mai multe județe. Recomandările polițiștilor pentru evitarea accidentelor

În anumite porțiuni vizibilitatea este redusă sub 50 de metri FOTO Pixabay

Centrul Infotrafic semnalează ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Arad, Mureş, Harghita, Sibiu, Hunedoara, Cluj, Bacău şi Timiş. De asemenea, şi pe A2 sunt probleme din cauza ceţii.

”Se circulă în condiţii de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Arad, Mureş, Harghita, Sibiu, Hunedoara, Cluj, Bacău şi Timiş. De asemenea, este semnalată ceaţă şi pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, vizibilitatea este afectată, pe porţiuni, sub 100 de metri pe tronsonul km.64-212”, anunţă Centrul Infotrafic.

Ads

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza, să mărească distanţa de siguranţă între vehicule, să se asigure corespunzător înaintea schimbării benzii de rulare, semnalizând această intenţie.

”Pe timp de ceaţă, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice: nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă; în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari”, precizează poliţiştii.