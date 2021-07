Tulpina Delta a noului coronavirus, cea mai agresiva din cele aparute pana acum, face ravagii in Israel, unde 25% din persoanele care s-au vaccinat impotriva coronavirusului cu ambele doze au ajuns sa fie spitalizate in stare grava.

Specialistii sunt ingrijorati de aceasta situatie, in contextul in care raspandirea cu tulpina Delta se face mult mai rapid in comunitate.

Totusi, ei afirma ca este necesar ca Israelul, tara model privind rata de vaccinare, care depaseste 70% in populatia generala, sa ofere si detalii referitoare la profilul celor care au ajuns spitalizati in stare grava.

"Tulpina Delta a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume. Lucrul acesta s-a constatat si in Marea Britanie, si in Israel, in SUA. Practic, are acelasi comportament si cu celelalte tulpini de coronavirus care au circulat pana in prezent. Singura ingrijorare e legata de faptul ca, pana in momentul de fata, desi Israel a atins tinta nivelului de vaccinare, riscul ca populatia sa dezvolte infectia cu coronavirus pare ca exista", a explicat, pentru Ziare.com, profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.

Vaccinarea cu doua doze Pfizer, protectie de 88%

Concret, un studiu publicat recent in revista Nature, respectiv la finalul lunii iunie, pe cazuistica evaluata de compania Pfizer, arata ca persoanele vaccinate cu schema completa au o protectie de 88% fata de tulpina de tip Delta.

"Aceasta informatie legata de numarul de cazuri spitalizate cu tulpina Delta in Israel incepe sa aduca o alta viziune vis a vis de modalitatea in care trebuie sa luam masuri pentru ca sa fim protejati, chiar daca suntem vaccinati si impotriva tulpinii Delta. In afara de informatia aceasta, trebuie aduse informatii legate de categoriile de persoane care au fost vaccinate si totusi au dezvoltat infectia, necesitand spitalizarea", a completat profesorul Azoicai.

Cine e la risc sa faca infectia cu Delta

Potrivit acesteia, daca aceste persoane au fost din anumite categorii de risc care nu au avut capacitatea sa raspunda la vaccin la niveluri de protectie optimale, e posibil sa fi capatat susceptibilitate, mai ales la un interval de timp dupa primirea celor doua doze de vaccin.

"Sa nu uitam ca statul Israel a fost tara reper, pentru ca a efectuat intr-un ritm galopant vaccinarea. Eu as interpreta informatia ca pe o informatie care trebuie luata in analiza, dar nu pot sa generalizez si sa consider ca vaccinarea cu doua doze de vaccin nu protejeaza persoanele inclusiv fata de tulpina Delta, asa cum e relatat in studiile care au fost facute pana in prezent. Trebuie vazut care e statusul persoanelor care au dezvoltat infectia Delta si la ce interval de timp fata de a doua doza de vaccinare au dezvoltat aceasta infectie", a punctat epidemiologul.

Mobilitatea duce la raspandirea tulpinii

La randul sau, conferentiarul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, spune ca tulpina Delta poate sa ridice probleme pentru ca se regasesc la ea mutatii care s-au gasit si la celelalte variante.

"Aceasta varianta este cu o transmisibilitate foarte crescuta si cu niste caracteristici mai apare. In momentul in care creste mobilitatea, creste numarul de contacte, iar daca creste numarul de contacte, creste riscul de infectie", spune Emilian Popovici.

Un val patru mai mic decat valul trei

"Un val patru in Romania este inevitabil", completeaza si medicul de familie Gindrovel Dumitra, adaugand ca spera ca numarul persoanelor care vor ajunge sa fie spitalizate sa fie mai mic.

Specialistul vorbeste si de perspectiva in care Romania ar fi lovita de imbolnaviri cu noua tulpina Delta.

"Probabil ca vom asista la un val mai mic decat valul trei, pentru ca inainte de valul trei am avut un numar mult mai mic de persoane vaccinate si sper ca si numarul de persoane care vor ajunge sa isi piarda viata va fi mai mic", a conchis Gindrovel Dumitra.