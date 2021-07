Oficial american: A treia doza de vaccin impotriva Covid-19 ar putea mari riscul producerii unor efecte secundare grave

Statele Unite evalueaza necesitatea unei a treia doze de vaccin pentru Covid-19 in randul persoanelor vaccinate, dar au nevoie de mai multe date pentru a sti daca dozele suplimentarre ar putea mari riscurile producerii unor efecte secundare grave, a declarat marti un oficial din sectorul medical, citat de Reuters.

Oficialul a spus ca a doua doza de vaccin pentru Covid-19 a fost asociata cu un numar mai mare de efecte secundare, sugerand ca o a treia doza ar putea veni cu un risc si mai mare.

"Suntem foarte interesati sa stim daca o a treia doza poate fi asociata sau nu cu un risc mai mare de reactii adverse, mai ales in cazul celor grave, desi rare", a spus Jay Butler, director adjunct la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, in timpul unui briefing de presa.

Guvernul Statelor Unite nu a luat o decizie daca sa administreze doze suplimentare de vaccinuri, dar considera ca ar putea fi nevoie de ele in cazul persoanelor varstnice sau altor grupuri in pericol sa faca forme grave de Covid-19, a spus Butler.

Pfizer si compania germana partenera BioNTech intentioneaza sa solicite autoritatilor de reglementare din SUA, in termen de cateva saptamani, sa autorizeze o doza de rapel pentru vaccinul lor impotriva Covid-19, pe baza dovezilor unui risc mai mare de infectie la sase luni dupa inoculare si a raspandirii variantei Delta extrem de contagioase a virusului.

Butler a spus ca nu a vazut nicio dovada a scaderii imunitatii la Covid-19 in randul locuitorilor SUA care au fost vaccinati in decembrie sau ianuarie. El a adaugat ca vaccinurile existente ofera o protectie semnificativa impotriva variantei Delta a Covid-19, care a fost identificata pentru prima data in India si a devenit tulpina dominanta in Statele Unite.

Anthony Fauci declara in luna mai ca aproape sigur va fi nevoie de o a treia doza de vaccin.

"Stim ca eficienta vaccinului dureaza cel putin sase luni si probabil chiar mai mult de atat, dar cred ca aproape sigur vom avea nevoie de o a treia doza de vaccin intr-un interval de aproximativ un an de la prima schema de vaccinare", a explicat Fauci, conform presei internationale.