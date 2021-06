Cat poate castiga un adolescent care se angajeaza pe timpul verii in Romania

Tinerii se pot angaja pe timpul verii in diverse companii care, daca ii angajeaza pe liceeni sau pe studenti cu contracte individuale de munca, strict pe perioada verii, pot obtine stimulente de la stat pentru fiecare persoana incadrata in munca. Specialistii in resurse umane spun ca masura e avantajoasa atat pentru angajati cat si pentru angajatori.

"Tinerii se pot angaja de la varsta de 16 ani pana la 6 ore pe zi insa cu acordul parintilor. De regula, tinerii care se angajeaza nu beneficiaza de salarii foarte mari fiind la inceput de activitate, ci se merge pe salariul minim pe economie din punct de vedere al angajatorului", a explicat pentru Ziare.com Gabriel Chicioreanu, specialist in cariera.

Salariu si competente de viitor

Potrivit acestuia, adolescentii pot castiga 75% dintr-un salariu brut de 2.230 de lei, pentru un program de sase ore pe zi. Pe langa stimulentul financiar, liceenii sau absolventii de liceu pot dobandi si alte competente care ii pot ajuta pe viitor, atrag atentia spcialistii. Iar o asemenea experienta, inclusa in CV-ul unui candidat nu face decat sa ii aduca acestuia un avantaj clar atunci cand se afla fata in fata cu reprezentantul unei companii.

"Din punct de vedere al tanarului, este important sa fie constient ca poate exersa si experimenta anumite profesii la care s-a gandit. Si atunci, indiferent ca e angajat cu contract de munca, cu contract de voluntariat sau face practica, il ajuta pentru ca isi pot da seama daca ii place sau nu ii place o anumita meserie. Isi poate da seama daca se poate descurca sau daca ar fi de viitor acea meserie", a explicat Chicioreanu.

Un job part-time raspunde nevoii de independenta

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munca incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu norma intreaga.

"Suma reprezentand stimulentul financiar se deduce de catre angajator din contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj", potrivit legii.

"In parcursul pentru independenta si luarea deciziilor din proprie initiativa, independenta financiara ocupa un loc esential si este un punct cheie de maxima atractivitate pentru tineri, mai ales ca multi ani depind exclusiv de resursele financiare primite de parinti. Ceea ce creeaza tensiuni si frustrari. Astfel ca un job pe vara, fie el si part-time, raspunde perfect acestei nevoi de independenta, de a dobandi, detine si cheltui banii personali dupa propriile preferinte. Ca statul si companiile private le acorda facilitati reprezinta un avantaj", a explicat Mihai Copaceanu, psiholog.

"Daca facem comparatie intre un tanar care la 20 de ani nu a avut nicio activitate practica in campul muncii si un tanar care a fost implicat in mai multe activitati, cel de-al doilea se afla in avantaj. A doua persoana este perceputa de angajatori ca fiind mai ambitioasa, mai perseverenta si, cel mai important, si-a dezvoltat niste abilitati de lucru in echipa, indiferent de domeniul in care a lucrat. Si astfel are sanse mai mari sa se integreze pe piata muncii intr-o echipa noua", a completat Gabriel Chicioreanu.

Cum poate fi obtinuta indemnizatia de somaj

Daca nu vor sa lucreze, absolventii institutiilor de invatamant care au minimum 16 ani, pot beneficia de indemnizatie de somaj pentru o perioada de sase luni.

Conditia este ca acestia sa se inregistreze la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul, in cel mult 60 de zile de la data absolvirii, ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca.

*Pentru a se putea beneficia de somaj, tinerii absolventi sunt nevoiti sa duca actul de identitatein original si copie, actele de studii si de calificare sau o adeverinta care sa ateste data absolvirii, in original si copie si o adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori daca are si eventuale restrictii medicale.