Cat de sigura este organizarea marilor festivaluri in aceasta vara. Opiniile expertilor

Marile festivaluri ale Romaniei se reiau din aceasta vara, dupa o pauza de un an. Desi exista inca voci care critica reluarea evenimentelor de amploare, expertii spun ca acest lucru nu implica riscuri majore daca se vor respecta anumite conditii.

Cel mai asteptat festival muzical, Untold, va avea loc in perioada 9-12 septembrie, la Cluj. Abonamentele au fost puse in vanzare joi, 10 iunie, la pretul de 149 euro plus taxe, doar pentru cei inregistrati pe untold.com. De asemenea, toti fanii care si-au cumparat abonamente pentru Untold editia 2020 (cea anulata anul trecut) si le-au transformat in abonamente Anytime, pot opta incepand de joi, 10 iunie, pentru editia din 2021.

Untold este de altfel cel mai mare festival din Romania si unul dintre cele mai mari din Europa, iar in anii trecuti a adunat sute de mii de fani.

Cine se opune

Acum, dat fiind contextul, au existat multe voci care au insistat ca festivalurile ar trebui reluate abia din 2022, in cel mai fericit caz, din cauza crizei sanitare. Printre cei mai aprigi contestatari s-a numarat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Desi nu este nici epidemiolog si nici expert in politici de sanatate publica, sau altfel spus nu are nicio calificare in aceasta problema, Arafat s-a opus de la inceput organizarii festivalurilor. Insa Raed Arafat nu a reusit pana la urma sa-si impuna punctul de vedere, astfel ca festivaluri precum TIFF, Untold si Neversea vor avea loc in lunile urmatoare.

Expertii considera ca toate aceste evenimente pot fi organizate, insa din start trebuie respectate anumite conditii. Expertul in politici de sanatate publica Razvan Chereches este unul dintre ei.

Expertii cred ca festivalurile pot fi sigure

"Daca accesul publicului va fi permis doar celor care s-au vaccinat, au trecut prin boala sau prezinta rezultatul unui test negativ, nimeni nu are ce sa spuna si nici de ce sa se opuna organizarii unui festival. Poate ca ar trebui ca masura complementara ca toti cei care vin la un astfel de eveniment sa fie apoi monitorizati, adica starea lor de sanatate sa fie monitorizata", spune Chereches.

O opinie asemanatoare are si Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.

Doina Azoicai merge mai departe si spune ca autoritatile ar putea chiar sa profite de aceste festivaluri, in ideea in care multi tineri nehotarati pana acum ar putea sa se decisa sa se vaccineze contra COVID-19, pentru a putea fi prezenti la evenimentul favorit.

"Daca se permite doar accesul celor vaccinati, nu vad de ce ar fi o problema. Si pentru ca sa nu existe acuzatii de discriminare, ar putea sa li se permita prezenta si celor care au fost testati negativ. Aceste festivaluri ar putea chiar sa ajute, in sensul ca multi tineri care altfel nu intentionau sa se vaccineze, stiind ca nu fac parte din nicio grupa de risc, acum s-ar putea sa se gandeasca de doua ori si sa se vaccineze", a spus Doina Azoicai.

La randul lor, autoritatile au acceptat sa dea unda verde organizarii unor evenimente majore. Asta si dupa ce evenimentele pilot organizate acum cateva luni la Bucuresti si Cluj au aratat ca organizarea unor astfel de evenimente nu comporta riscuri.

La aceasta concluzie s-a ajuns dupa ce Ministerul Culturii a organizat, in perioada 14-16 mai mai multe spectacole cu public la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana din Cluj. Toti cei prezenti la aceste evenimente au fost monitorizati, iar la final s-a dovedit ca o singura persoana a fost testata pozitiv, insa epidemiologii considera ca si aceasta s-a infectat cu alta ocazie, nu la spectacol.