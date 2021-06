Cat de periculoase sunt noile tulpini agresive de COVID-19. Nevaccinatii si cei cu schema incompleta sunt expusi la risc

Dupa ce o noua tulpina de COVID-19 a fost descoperita in Rusia, specialistii avertizeaza ca noile variante ale coronavirusului sunt din ce in ce mai periculoase fata de precedentele forme, singura solutie impotriva acestora fiind vaccinarea completa.

Mobilitatea persoanelor si ridicarea restrictiilor ajuta si ele la raspandirea mai rapida a variantelor noi in comunitate, daca purtatorii sunt nevaccinati. De fapt, acestia sunt si cei mai expusi, avertizeaza medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina.

"Orice virus incearca sa surpavietuiasca si pentru a supravietui el trebuie sa se adapteze. Aceasta adaptare pare ca urmareste doua directii: o directie este sa se transmita mai repede si sa infecteze mai multi oameni. A doua directie este sa faca raspunsul imun ineficient, in cazul nostru vaccinarea", a explicat pentru Ziare.com medicul Marius Geanta.

Cum si de ce apar noile variante

Potrivit acestuia, valul doi din Romania s-a bazat pe varianta clasica de COVID-19, diferita totusi de cea de la care a debutat pandemia in Wuhan, China. In valul trei, tulpina dominanta a fost varianta alfa, adica tulpina cu provenienta din Marea Britanie, care fata de precedenta avea o transmisibilitate mai mare cu 70%.

Delta, despre care vorbim in prezent, are cu 50%-70% transmisibilitate mai mare fata de varianta britanica. Ultima noutate, spune medicul Marius Geanta, e varianta Delta plus, identificata in India.

"Cu cat noi dobandim imunitate se creeaza un zid. Virusul se loveste de zidul acesta si isi modifica materialul genetic astfel incat sa poata sa treaca prin el. Daca vaccinarea este incompleta, cu o singura doza, probabilitatea ca virusul sa se adapteze trecand prin organismul acestor persoane e mai mare", a explicat presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina.

La fel, daca sunt persoane cu HIV, la care raspunsul imun e complet diferit de cei care nu au aceasta patologie, si acestea se infecteaza cu coronavirus, probabilitatea ca virusul sa sufere mutatii e foarte mare.

De ce este necesara secventierea

"Asa se acumuleaza mutatiile. Adaptarea asta va continua", apreciaza Marius Geanta.

Tocmai din acest motiv, cu ajutorul secventierii, tarile pot sa constate aparitia unor variante agresive pentru a lua masuri inainte ca acestea sa devina dominante.

"Secventiind si avand baze de date, poti sa anticipezi cumva inclusiv modalitatile in care virusul se poate adapta. Materialul genetic e relativ mic, deci posibilitatile de modificare la nivelul genelor sunt limitate. Aceste modificari pot sau nu sa fie corelate cu ceva semnificativ din punct de vedere al transmiterii, din punct de vedere al interactiunii cu imunitatea si din punct de vedere al formelor de boala pe care le determina", a punctat Marius Geanta, adaugand ca in Romania trebuie secventiate toate cazurile noi de COVID care apar intr-o zi avand in vedere ca sunt putine.

Restrictiile de circulatie au si nu au sens

Medicul afirma ca cei mai expusi la infectia cu noile variante sunt nevaccinatii si cei care s-au imunizat cu o singura doza in loc de doua.

"Acolo, protectia e scazuta. Vaccinarea completa e singura solutie. E important sa retinem ca poate sa apara un anumit tip de modificare a virusului intr-un teritoriu si acelasi tip de modificare in alt teritoriu fara ca virusul sa fi fost mutat de o persoana dintr-un loc intr-altul, tocmai pentru ca modalitatile si modul in care se adapteaza sunt aproximativ aceleasi. De aceea, restrictiile de circulatie au si nu au sens", sustine Geanta.

La randul sau, medicul de familie Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti Ilfov sustine ca mutatiile au aparut pentru ca s-a castigat timp.

"Daca omenirea vaccina in foarte scurt timp pe toata lumea, scadea foarte mult circulatia virusului. Acum, e lupta pentru supravietuire. Deocamdata nu suntem in situatia in care sa avem un virus schimbat la care sa nu ai ce sa faci. Lucrurile sunt cunoscute, stii ce reactii adverse ai, pot fi facute modificari la vaccin", a conchis Sandra Alexiu.