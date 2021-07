Canicula in Bucuresti in zilele de vineri si sambata. Maxima va atinge 33 de grade

Vremea va fi frumoasa in Capitala vineri si sambata, ca aspect, dar calduroasa, in special in orele dupa-amiezii, anunta meteorologii.

Disconfortul termic va fi ridicat, completeaza acestia.

De asemenea, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati.

Cum va fi vremea vineri

Astfel, pe parcursul zilei de vineri, cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat.

Temperatura maxima va fi de 32 - 33 de grade, iar cea minima de 18 - 19 grade.

Cum va fi vremea sambata

Sambata, vremea se va mentine calduroasa, disconfortul termic va fi in continuare ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge de asemenea pragul critic de 80 de unitati.

Cerul va fi variabil, mai mult senin in prima parte a zilei, iar vantul va sufla slab pana la moderat.

Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 32 de grade.