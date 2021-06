Alerta de canicula in 24 de judete. Temperaturile ajung la aproape 40 de grade. In 13 judete sunt ploi torentiale

Meteorologii au emis marti, 29 iunie, mai multe avertizari care vizeaza instabilitate atmosferica, dar si canicula si disconfort termic. In 13 judete este cod galben de furtuni, iar in 24 de judete va fi canicula, temperaturile putand ajunge si la 38 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, marti, in zona Carpatilor Orientali si in estul Carpatilor Meridionali, precum si in cea mai mare parte a Moldovei, in nord-estul Munteniei si nordul Dobrogei, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si, mai ales dupa-amiaza, vor fi averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina si vijelii.

In intervale scurte de timp, cantitatile de apa vor depasi local 20...40 l/mp.

"Manifestari de instabilitate atmosferica vor mai fi pe alocuri si in restul teritoriului", au transmis meteorologii.

Codul galben vizeaza judetele Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Dambovita, Galati, Maramures, Neamt, Prahova, Suceava, Tulcea, Vrancea si Vaslui.

De asemenea, in 24 de judete va fi canicula.

Este cod galben in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, sud-vestul Transilvaniei, vestul Maramuresului si sudul Moldovei.

"Disconfortul termic va fi accentuat, pe arii extinse indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si local va depasi pragul critic de 80 de unitati si va fi canicula. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 33 si 36 de grade, iar cele minime se vor situa intre 18 si 21 de grade", a mai transmis ANM.

De asemenea, marti si miercuri, este cod portocaliu in judetele Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti si Dolj.

"Valul de caldura se va intensifica, disconfortul termic se va mentine deosebit de accentuat, va fi canicula, iar valorile maxime ale temperaturii aerului vor atinge frecvent 35...38 de grade", au mai precizat meteorologii.

Joi (1 iulie), in estul si sudul teritoriului disconfortul termic se va mentine ridicat, dar instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in cea mai mare parte a tarii si se va mentine accentuata pana la sfarsitul saptamanii.