Vreme torida la Bucuresti in zilele urmatoare. Meteorologii anunta ca va continua sa ploua. Posibile vijelii si grindina

Temperaturile maxime vor fi in crestere, de la 30 de grade in prima zi pana la 35...36 de grade in ultima

Meteorologii anunta pentru Bucuresti, pana joi seara, o vreme oscilanta in care vor predomina temperaturile caniculare dar si episoadele de instabilitate atmosferica.

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 27 iunie, ora 10.00 - 28 iunie, ora 9.00, in Capitala, vremea va fi calduroasa, iar dupa orele amiezii indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara cand vor fi perioade cu averse, descarcari electrice si posibil vijelie si grindina. In intervale scurte de timp se pot acumula cantitati de apa in medie de 10...20 l/mp.

Temperatura maxima va fi de 30...31 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 18 grade.

Totodata, in perioada 28 iunie, ora 9:00 - 1 iulie, ora 21:00, vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in zilele de miercuri si joi (30 iunie si 1 iulie). Temperaturile maxime vor fi in crestere, de la 30 de grade in prima zi pana la 35...36 de grade in ultima.

Temperaturile minime vor fi cuprinse in general intre 18 si 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in orele amiezilor si ale serilor, cand vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.

Administratia Nationala de Meteorologie mentioneaza ca va actualiza prezentele informatii meteorologice, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice.