Primăria Capitalei alocă două milioane de lei pentru dezvoltarea orașului cu propuneri venite de la bucureșteni

Nicuşor Dan a anunţat că în şedinţa de luni a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a fost adoptat un proiect prin care bucureştenii şi societatea civilă pot decide asupra modului în care sunt cheltuiţi banii din bugetul public.

„Proiectul de bugetare participativă prevede alocarea anul acesta a unui buget de 2 milioane lei, iar prin intermediul acestei măsuri vor putea fi propuse proiecte de dezvoltare a Capitalei în valoarea maximă de 500 de mii fiecare”, mai spune acesta. Primarul general a precizat că un alt proiect aprobat de CGMB dă posibilitate începerii proceduri de achiziţionare a 100 de autobuze electrice, din fonduri europene, care va completa contractul pentru cele 100 de tramvaie, semnat în primăvara acestui an.

„În şedinţa de astăzi a CGMB am reuşit să trecem mai multe proiecte importante pentru Bucureşti, prin care creăm condiţiile pentru modernizarea transportului public, eliminăm cheltuielile inutile şi aducem fonduri suplimentare la bugetul Primăriei Capitalei. Astfel, am reuşit să stabilim un preţ corect pentru autobuzele electrice pe care Primăria Capitalei doreşte să le achiziţioneze pentru mai multe trasee din Bucureşti. Preţul asumat de fosta administraţie era sub valoarea de piaţă, fapt care a dus la ratarea a două licitaţii organizate până acum. Decizia de astăzi ne permite să începem procedura de achiziţie pentru 100 de autobuze electrice, prin fonduri europene, care vor oferi un transport civilizat pentru călători şi care vor fi prietenoase cu mediul. Această achiziţie va completa contractul pentru cele 100 de tramvaie, semnat în primăvara acestui an”, a scris Nicuşor Dan, luni pe Facebook.

El a amintit şi de un proiect care vizează desfiinţarea companiilor municipale.

„Un alt mesaj important pe care l-am transmis a fost determinarea de a desfiinţa companiile municipale şi de a elimina, în acest fel, risipa din banii bucureştenilor. Astăzi am făcut încă un pas în această direcţie, prin votarea proiectelor de hotărâre de dizolvare şi lichidare a trei companii municipale”, a completat Dan.

Edilul general a adăugat că, în şedinţa CGMB, a fost actualizată valoare de piaţă a contractului pe care PMB în are cu McDonald's pentru şase locuri din Capitală, lucru care va face ca în bugetul Primăriei să intre cinci milioane lei, anual, comparativ cu un milion lei, cât este în prezent.

