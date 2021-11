Ce produse au cumpărat românii în ”febra” Black Friday. Numărul tranzacțiilor se apropie de 300.000 LIVE BLOG

Numărul tranzacțiilor în primele până la ora 11:00, vineri, 12 noiembrie, de Black Friday, este 299.269, o creștere de 35,16% față de anul precedent, arată datele în timp real ale procesatorului de plăţi online PayU.





UPDATE ORA 12:00

Numărul de tranzacții a ajuns la 299.269, o creștere de 35,16% față de anul precedent;

• Tranzacții achiziționate prin plata cu un singur click: 208.485, cu peste 64% mai mult decât în anul 2020 la aceeași oră;

• Totalul volumelor tranzacționate până în acest moment a ajuns la 192,92 milioane de lei, cu 9,53% mai mult decât în 2020, dintre care 119,86 milioane de lei prin plata cu un singur click;

• Minutul de aur nu s-a schimbat de la ora 8:00 și a rămas la 3.563 de tranzacții;

• Până la ora 11:00, coșul mediu de cumpărături a ajuns la 644 de lei, respectiv 1.019 lei pentru plata în rate;

• Numărul mediu de tranzacții pe minut: 502.

Ce se cumpără de Black Friday 2021 în România?

• IT&C conduce în continuare topul industriilor preferate de Black Friday 2021 cu peste 71% din valoarea tranzacțiilor;

• În industria de eTail au fost efectuate peste 25% dintre tranzacții;

• Industria Clothing se menține la peste 2% din valoarea tranzacțiilor.

Black Friday în România: un eveniment de interes și pentru alte țări:

• Numărul total al tranzacțiilor procesate în alte țări: 23.931, cu peste 47% mai multe tranzacții decât în anul precedent, la aceeași oră.

• Topul țărilor din afara granițelor care au cumpărat din România rămân Marea Britanie, Ucraina și Statele Unite ale Americii.

Top 3 tranzacții efecutate până la ora 11:

• Industria de IT&C ocupă primele două locuri în topul tranzacțiilor efectuate până la ora 11:00, cu tranzacții în valoare de 57.409 lei, respectiv 44.326 lei.

• Industria de eTail este pe locul al treilea în topul tranzacțiilor, cu suma de 38.185 lei.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Minutul de aur a fost înregistrat la ora 8:00. Românii au cumpărat, cel mai mult, produse din gama IT&C.

Cât se cumpără online de Black Friday 2021 în România?

• Numărul de tranzacții până în acest moment este de 191.887, cu 42,34% mai multe decât în 2020 și cu peste 17% mai multe decât estimările inițiale, în care era prevăzută o creștere de 25%;

• Minutul de aur a fost după ora 8:00, cu 3.563 de tranzacții;

• Tranzacții achiziționate prin plata cu un singur click: 143.069, cu peste 69% mai mult decât în anul 2020.

Ce se cumpără de Black Friday 2021 în România?

• IT&C – peste 75% din valoarea tranzacțiilor

• eTail – peste 21% din valoarea tranzacțiilor

• Clothing – peste 2% din valoarea tranzacțiilor

Black Friday în România: un eveniment de interes și pentru alte țări:

• Numărul total al tranzacțiilor procesate în alte țări: 15.050, cu peste 58% mai multe tranzacții decât în anul precedent, la aceeași oră.

• Topul țărilor din afara granițelor care au cumpărat din România:

o Marea Britanie: cu peste 58% dintre tranzacțiile din afara granițelor, cu un număr de 8.712 tranzacții;

o Ucraina: peste 34% dintre tranzacțiile din afara granițelor, cu un număr de 5.240 tranzacții;

o Statele Unite ale Americii: puțin peste 2% din totalul tranzacțiilor cross-border, cu 380 de tranzacții până la această oră.

Sfaturi de Black Friday

Black Friday sau Vinerea Neagră a reducerilor are loc, tradițional și internațional, în ultima zi de vineri a lunii noiembrie. În România, anul acesta, s-a stabilit ca Black Friday să aibă loc pe 12 noiembrie.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis câteva sfaturi utile pentru românii care fac cumărături de Black Friday, în contextul în care au fost semnalate și au ajuns în atenția oamenilor legii.

Autoritățile îi îndeamnă pe cei care fac cumpărături online să fie atenți și precauți.

„Unii au început prin ianuarie. (De anul trecut!)

Alții au anunțat că încep săptămâna trecută.

Câțiva i-au dedicat chiar vinerea aceasta (“că se iau banii”), deși tradițional și internațional are loc în ultima zi de vineri a lunii noiembrie.

Indiferent de când este Black Friday, că pică într-o săptămână sau într-o zi de joi, noi vă rugăm să fiți foarte atenți la cumpărături, ca să nu aveți parte de neplăceri!

Așa că...

- Evitați să cumpărați online de pe link-uri provenite din surse necunoscute sau măcar analizați-le cu o soluție de securitate înainte de a le deschide!

- Nu răspundeți niciodată mesajelor prin care vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, financiar sau date de autentificare!

- Asigurați-vă că adresa paginii web a magazinului pe care îl accesați este corectă! De cele mai multe ori, denumirile site-urilor înșelătoare se diferențiază de cele corecte doar printr-un singur caracter. De asemenea, nu vă bazați pe aspectul familiar al site-ului, pentru că acesta poate fi imitat cu ușurință.

- Verificați întotdeauna o promoție pe canalele oficiale ale magazinului (pagina web, pagini autentificate pe rețelele sociale)!

- Dacă este posibil, folosiți un card separat pentru cumpărăturile online pe care să îl alimentați doar cu sumele de bani de care aveți nevoie! Astfel, evitați situația în care, dacă sunt furate datele cardului, să pierdeți o sumă mare de bani.

- Verificați-vă regulat conturile, în special înainte și după tranzacțiile online, pentru a fi sigur că totul este în regulă și că nu au apărut tranzacții pe care nu le-ați autorizat.

- Încercați să fiți la curent cu metodele de fraudare folosite pe internet. Inventivitatea celor care fac asta este nelimitată!

Fie ca... de acest Black Friday să plătiți doar ce cumpărați!

P.S. Noi nu avem reduceri în perioada aceasta. Și nici în alta. Știți voi!”, au transmis reprezentanții MAI.

ANPC și sancțiunile pentru înșelătorii

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Claudiu Dolot, anunță înființarea Comandamentul Special Black Friday, care are drept scop supravegherea permanentă, 24 din 24 de ore a ofertelor cu promoții, din această perioadă, indiferent de domeniu de activitate.

Comandamentul, a cărui strategie de funcționare a fost stabilită în urma unei videoconferințe cu toți comisarii șefi și comisarii șefi adjuncți din țară, este coordonat de Paul Anghel, Director General ANPC.

”Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălelilor”, a declarat Claudiu Dolot.

Consumatorii trebuie informați că vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoționale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare și publicitate a prețurilor.

Astfel, orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse identice. Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință.

Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

În acest context, ANPC a pus la dispoziția consumatorilor din toată țara o adresă de e-mail dedicată, bf@anpc.ro, la care îi invită pe toți cetățenii care constată orice neregulă legată de promoțiile din această perioadă să scrie, să trimită fotografii sau orice document consider că ne poate fi de folos în demersul nostru, în slujba lor.