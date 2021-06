Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", trage un semnal de alarma referitor la valul 4 al pandemiei Covid, mai ales in localitatile unde rata de vaccinare este scazuta.

Medicul precizeaza ca persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul, dar si ca cei nevaccinati care se infecteaza cu varianta Delta a coronavirusului vor sta mai mult in spital pentru a se vindeca.

"Valul 4 devine o certitudine in foarte multe state care nu sunt foarte departe de Romania. Vedem Rusia, care se confrunta cu un val de infectari, Marea Britanie, Spania, incepe sa creasca numarul de cazuri si in Italia si Germania, cu tulpina Delta, si se pare ca sunt cateva focare si in Grecia. E o realitate pe care o asteptam, probabil, cu totii, dar nu trebuie sa uitam ca si aceste state, care se confrunta acum cu acest val de infectari au populatie vaccinata", a declarat Beatrice Mahler pentru la Digi24.

"Ce e bine in Marea Britanie este ca persoanele infectate nu ajung sa preseze sistemul de sanatate, pentru ca formele de boala la persoanele vaccinate sunt mult mai usoare. Insa asta nu inseamna ca ele nu pot transmite infectia persoanelor nevaccinate, iar cei care sunt nevaccinati si au o infectare cu varianta Delta se pare ca au nevoie de asistenta medicala in procent mult mai mare decat la celelalte tulpini", a explicat dr. Mahler.

"Valul patru cu siguranta poate fi mai sever daca ajunge in localitati unde rata de vaccinare este scazuta, unde nu reusim sa convingem populatia ca vaccinul protejeaza, ca pana la urma vaccinul salveaza viata celui care este vaccinat si are acest bagaj de anticorpi. Nu trebuie sa ne relaxam in aceasta perioada in care avem, intr-adevar, un numar foarte mic de cazuri, dar este ingrijorator ce se intampla in state unde populatia este deja vaccinata si care ajung sa se confrunte cu acest val de infectari", a mai afirmat Beatrice Mahler.

"Nu vom fi luati prin surprindere (de valul patru - n.r.). Si in acest moment in Institutul Marius Nasta avem paturi dedicate pacientului COVID, chiar daca au fost reduse foarte mult, conform legislatiei, avem un plan de revenire rapida la numarul mare de paturi daca situatia o va impune. Insa fata de celelalte doua valuri avem avantajul vaccinului, avantaj pe care ar trebui sa-l folosim", a concluzionat dr. Mahler.