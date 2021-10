Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucureşti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat că a fost triplat consumul de oxigen pentru pacienţii COVID, comparativ cu valul 3 al pandemiei. Ea a menţionat că toate măsurile suplimentare luate de autorităţi, printre care verificările din secţiile ATI au creat o stare de confort care a lipsit în trecut.



Beatrice Mahler a declarat sâmbătă, 16 octombrie, la Digi 24, că formele pe care le prezintă pacienţii COVID sunt foarte severe.

“Suntem într-o situaţie extrem de dificilă în spitale, avem foarte mulţi pacienţi internaţi, dar nu acest lucru este poate cel mai important, ci faptul că formele pe care le prezintă pacienţii din secţie sunt extrem de severe, pacienţi care necesită debit mare de oxigen şi nu ajunge de multe ori sau de cele mai multe ori la cei care au formă evolutivă, prezenţa unui pat şi a unui concentrator de oxigen devin insuficiente pentru evoluţia din primele 24 de ore de la momentul internării”, a afirmat Mahler.





A fost triplat consumul de oxigen faţă de valul 3 al pandemiei



“Azi dimineaţă, din 100 de pacienţi prezenţi în secţie doar doi aveau necesarul de oxigen sub 10 litri, ceilalţi aveau necesarul de oxigen foarte mare şi consumul de oxigen a crescut extrem de mult. Avem cantităţi uriaşe. Practic, faţă de valul 3 am triplat consumul de oxigen în acest moment”, a transmis managerul de la Marius Nasta.

Întrebată dacă îi este teamă că se poate întâmpla ceva rău în spitale, având în vedere incendiile care au fost în ultimele luni în alte unităţi medicale, Beatrice Mahler a răspuns:

”Riscul există cu siguranţă deşi am încercat să implementăm toate măsurile posibile care au putut fi implementate, menţionând însă că infrastructura este aceeaşi. Adică tot ce înseamnă monitorizarea concentraţiei de oxigen, implementarea şi repetarea procedurilor.

În acest moment cei de la IGSU au controale în secţiile de Terapie Intensivă, au o discuţie cu personalul din spital de mai multe ori pe zi, să verificăm şi să reverificăm faptul că procedura este respectată, deschiderea geamurilor periodic. Pentru că avem unitatea mobilă în curte beneficiem şi de sprijinul IGSU cu o unitate de pompieri care este prezentă acolo. Oarecum, aceste măsuri suplimentare ne creează o stare de confort care pot să spun că a lipsit în trecut”.

Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" nu a primit anticorpi monoclonani

“Avem mai puţini anticorpi monoclonali. Ştiu că urmează să sosească un transport din Italia, însă, pe lista care a fost publicată Institutul Marius Nasta nu apare. Sper să din tot sufletul să fie doar o omisiune pentru că altfel pacienţii care ajung la Marius Nasta ar fi discriminaţi de dreptul la o medicaţie care până la urmă e stabilită de un protocol naţional.

Am trimis o adresă, vineri, la Ministerul Sănătăţii când am văzut în presă lista respectivă. În cursul zilei de luni voi primi probabil un răspuns să văd care este situaţia şi care sunt paşii pe care trebuie să îi urmăm pentru că Institutul Marius Nasta este de mai bine de un an jumătate în linia întâi şi ar fi normal ca şi pacienţii care ajung aici să beneficieze de toată schema terapeutică, sigur în funcţie de schema pe care o are fiecare persoană”, a mai declarat Beatrice Mahler.

