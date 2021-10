O bătrânică de 94 de ani, filmată trecând râul Mureș cocoțată pe un cablu VIDEO

O femeie care locuiește în apropierea insulei de pe râul Mureș din municipiul Târgu Mureș este nevoită să traverseze apa pe un cablu, cu ajutorul unui scripete. Altfel, ar avea de ocolit kilometri buni ca sa ajungă acasă.



Un videoclip filmat joi, 21 octombrie, a devenit viral. În imagini poate fi văzută femeia în vârstă de 94 de ani cum urcă pe o instalație cu scripeți și pornește stând agățată bine spre malul celălalt al Mureșului.

Ads

“Parte a programului,, Digitalizare si Smart City", sau a programului,, Noul pod peste râul Mures"- by Soos Zoltan?

Posibil, ca bunicuța temerară din filmuletul de mai jos, in drumul său de la piață spre casă, să fie delegată să intocmeasca studiul de fezabilitate pentru proiectul "Noul pod peste râul Mures".

Lăsând gluma la o parte, această temerară bunicuță in vărstă de 94 de ani, în încercarea de a ajunge acasa de la cumpărături, din piata 7 Noiembrie, pe drumul din spatele complexului Weekend, traverseaza raul Mures in singurul mod posibil, frizand absurdul. Nu am reusit sa filmez si partea in care se chinuia sa urce pe instalatie vaitându-se, pentru ca m-am simtit obligat sa o ajut. Sper ca a ajuns cu bine”, a scris cel care a postat pe Facebook imaginile devenite virale.