Un capitol din cartea scrisa de o jurnalista din Italia - Noi, stapanii de sclavi - este dedicat povestilor dramatice ale unor ingrijitoare din Romania. Una dintre batante a trait umilinte de nedescris si a fost nevoita sa se prostitueze pentru a-si tine in facultate fiica de 20 de ani.

Jurnalista Valentina Furlanetto, de la Radio 24, un post national italian de stiri, a publicat, zilele trecute, cartea "Noi, stapanii de sclavi. Cum am devenit complici ai exploatarii in masa", care prezinta povestile unor lucratorilor straini din Italia. Fie ca vin din Africa sau din Estul Europei, muncitorii care cauta in peninsula salvarea din saracia tarilor din care provin gasesc aici o noua forma de sclavie, atrage atentia autoarea cartii. Extrase din carte au fost prezentate de publicatia italiana "tag43.it".

Un capitol al lucrarii este dedicat badantelor. Una dintre cele mai socante povesti apartine unei romance care ajunge sa se prostitueze pentru a putea sa-si ajute fiica de 20 de ani care merge la facultate, scrie Adevarul.ro.

"Sunt romanca, am 52 de ani, lucrez ca badanta pentru circa 1.000 de euro, ceea ce nu este suficient. In Bucuresti este fetita mea, singurul motiv pentru care traiesc. Are 20 de ani, frecventeaza universitatea si am nevoie de bani ca sa-i trimit. Din acest motiv, pe langa faptul ca lucrez ca ingrijitoare, ma prostituez >>", declara Manuela in carte.

Sighisoreanca a ajuns clandestin in Italia, in 2006, dupa ce a platit 4.000 de euro unui racket care i-a asigurat trecerea ilegala a frontierei si contactul cu o familie care cauta un ingrijitor. Documentele i-au fost confiscate si retinute pana la plata unei sume egale cu datoria contractata.

Ea a fost victima unui sistem de traficanti prin care multe ingrijitoare romance au ajuns in Italia. Badanta si prostituata pentru a-si tine fiica la facultate "Aveam 38 de ani si nu stiam cum sa o sustin pe fiica mea care era in clasa intai" - spune ea stand pe o banca la gara centrala din Milano. Sotul era betiv si ramanea tot timpul fara slujba, astfel ca Manuela si-a luat fiica si s-a dus acasa la mama ei.

Banii insa nu le ajungeau. "Atunci o cunostinta mi-a spus ca stie un intermediar, un traficant, care ne poate duce in Italia la munca. Tipul asta ne-a pastrat primele patru sau cinci luni de salariu, pentru a achita cheltuielile de calatorie si contactul de munca." Asa a inceput pentru Manuela o odisee a vietii de bandata la mai multe familii de italieni, care au supus-o, nu de putine ori, la munca grea, hartuire si umilinta. Romanca marutriseste ca a avut parte si de italieni care au respectat-o si au ajutat-o.

Un astfel de exemplu este ultima familie pentru care a lucrat si care a sprijinit-o sa-si faca actele si sa poata munci legal. Problemele au inceput odata cu pandemia de Covid-19, cand a trecut la munca cu jumatate de norma si castig mai mic, motiv pentru care Manuela este nevoita, dupa cum spune, sa se prostitueze pentru a-si putea tine fiica de 20 de ani la facultate in Bucuresti.