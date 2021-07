Barbatul care a comis crima de la Corbu a fost retinut. Ce le-a povestit anchetatorilor

Tanarul de 29 de ani care a ucis un barbat din Corbu si i-a viola,t fiica a fost retinut pentru 24 de ore, el recunoscand fapta si a povestit anchetatorilor ca a dorit initial sa jefuiasca familia respectiva, dar pentru ca nu a gasit ce dorea a comis faptele respective.

Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, criminalul are 29 de ani si este din localitatea Corbu, fiind vecin cu victimele sale.

El a mers vineri dimineata la locuinta acestora, a intrat peste familia respectiva, incercand sa o jefuiasca.

Suparat ca nu ar fi gasit ceea ce dorea, el s-a enervat si a ucis un barbat de 41 de ani, cu maceta pe care o avea asupra sa, iar pe una dintre fetele acestuia a violat-o, dupa care a fugit. El si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor, iar in urma perchezitiei facute la locuinta barbatului au fost gasite si maceta, dar si alte obiecte pe care le gasise in casa victimelor.

Barbatul de 29 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ Constanta, iar sambata va fi prezentat Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva.