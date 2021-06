Barbatul care a vrut sa se detoneze cu o butelie in fata Prefecturii Bistrita-Nasaud a fost lasat in libertate

Barbatul a stat inchis intr-un autoturism, in parcare, avand langa el o butelie si in mana, un cutit

Judecatoria Bistrita a decis, miercuri, sa respinga propunerea procurorilor de arestare preventiva a barbatului de 73 de ani care, in urma cu o saptamana, s-a inchis intr-un autoturism in fata Prefecturii si a amenintat ca se va sinucide.

Barbatul fusese retinut marti pentru 24 de ore de catre politisti si a fost prezentat instantei miercuri.

Judecatoria Bistrita a considerat neintemeiata cererea de arestare preventiva a inculpatului si a dispus, in schimb, masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Instanta a mai constatat ca incetata de drept masura retinerii si a dispus punerea de indata in libertate a inculpatului.

Decizia poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. In data de 9 iunie, persoana in cauza, domiciliata in comuna Bistrita Bargaului, a venit in fata Prefecturii si a amenintat ca se sinucide, din cauza problemelor de natura funciara, pentru unele dintre acestea avand chiar procese in curs de desfasurare.

Barbatul a stat inchis intr-un autoturism, in parcare, avand langa el o butelie si in mana, un cutit. Dupa aproximativ doua ore de negocieri, timp in care circulatia in zona a fost blocata, fortele de interventie au reusit sa il imobilizeze si sa indeparteze pericolul.

Avand in vedere ca barbatul suferise cateva excoriatii, a fost transportat la spital pentru ingrijiri, unde a si ramas, in vederea efectuarii expertizei psihiatrice.