Noua avertizare meteo. Ploi torentiale, vijelii si grindina in 13 judete. Aproape toata tara se afla sub Cod galben

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de vreme rea. Potrivit meteorologilor, 13 judete vor fi afectate de ploi torentiale, vijelii si grindina, incapand de sambata de la pranz.

ANM a actualizat avertizarea Cod galben de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica, valabila sambata intre orele 10.00 si 23.00.

"In intervalul mentionat, in jumatatea de est a tarii va ploua insemnat cantitativ si vor fi pe alocuri si manifestari de instabilitate atmosferica. In vestul Transilvaniei si al Munteniei, in cea mai mare parte a Olteniei si local in Banat si zona de munte a Crisanei, dupa-amiaza si seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, averse torentiale, insotite de descarcari electrice si de intensificari de scurta durata ale vantului, izolat vijelii si grindina", au transmis meteorologii.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20-30 litri/ metru patrat si pe arii restranse 40-50 litri/ metru patrat.

Intre orele 12.00 si 23.00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata.

Astfel, in judetele Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati, Braila, Buzau, Ialomita, Calarasi, Constanta, Tulcea si in zona de munte a judetelor Suceava, Neamt si Arges va ploua abundent. In judetele Mehedinti, Gorj si Valcea, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, pe arii restranse vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 40-50 litri/ metru patrat si izolat 60-80 litri/ metru patrat.

Ploi abundente vor fi, pe spatii mici, si in celelalte judete din Muntenia si Moldova.

O alta avertizare Cod galben va fi in vigoare de sambata, de la ora 23.00, pana duminica, la ora 23.00.

"In intervalul mentionat in Dobrogea, Moldova, estul Transilvaniei si nordul Olteniei si local in Muntenia, precum si in zona Carpatilor Meridionali si Orientali va ploua insemnat cantitativ si vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica. Aversele vor avea si caracter torential, pe alocuri vor fi insotite de descarcari electrice si de intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20-30 litri/ metru patrat si pe arii restranse 40-50 litri/ metru patrat", arata ANM

Meteorologii au afirmat ca vremea se va mentine in general instabila si la inceputul saptamanii viitoare, in special in zonele montane.

De sambata, de la ora 23.00, pana duminica, la aceeasi ora, va fi in vigoare un alt Cod portocaliu. In judetele Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea si zona de munte a judetului Buzau va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40-50 litri/ metru patrat si izolat 60-70 litri/ metru patrat.

Ploi, local abundente, vor fi si in Dobrogea, precum si in celelalte judete din Moldova si din estul si nord-estul Munteniei.