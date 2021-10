Nu mai sunt paturi libere la ATI. Ce măsură iau autoritățile

În contextul în care România a rămas fătă paturi libere la ATI, autoritățile au hotărât joi, 14 octombrie, să suplimenteze cu aproape 160 de locuri. Cele mai multe se regăsesc la București.



Ministerul Sănătății a transmis joi că la nivel național, România a rămas fără paturi libere ATI, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2. În acest sens, autoritățile au dispus suplimentarea acestora cu 158 de locuri. Cele mai multe, 15, se regăsesc la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni din București.

De asemenea, jumătate din locurile suplimentate se regăsesc la spitalele din București, care adună în total 77 de locuri în plus.

Rata de incidenţă a COVID-19 calculată la 14 zile a ajuns joi, 14 octombrie, în Bucureşti, la 15,42 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Direcţiei de Sănătate Publică.

În urmă cu o zi, rata de incidenţă a fost de 15,1.

Pe 14 septembrie, incidenţa COVID-19 în Bucureşti era 1,68 la mia de locuitori, conform site-ului DSP.

Colegiul Medicilor din Bucureşti a transmis, miercuri, 13 octombrie, o scrisoare deschisă adresată tuturor românilor, intitulată ”Strigăt de disperare”.

”Ne este din ce în ce mai greu să facem faţă valului de îmbolnăviri de COVID-19”, au precizat medicii care fac apel la vaccinare, singura variantă ştiinţific demonstrată care poate reduce răspândirea virusului şi oprirea valului al patrulea al pandemiei.

”Ne mor pacienţi tineri, ajung copii în secţiile de ATI, mor oameni cu comorbidităţi şi fără comorbidităţi. Suntem la răscruce”, au mai transmis medicii.