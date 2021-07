Aproape jumatate din judetele tarii, fara niciun caz de COVID-19. Topul zonelor cu cele mai multe imbolnaviri

Aproape jumatate din judetele tarii nu au inregistrat niciun caz nou de coronavirus, arata ultimul bilant al autoritatilor romane.

Concret, este vorba despre judetele Bacau, Bistrita Nasaud, Botosani, Buzau, Caras Severin, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea.

In municipiul Bucuresti au fost inregistrate patru cazuri, in Iasi, sapte cazuri si in Cluj sase cazuri.

Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).

1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati.