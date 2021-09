Aplicații folosite de copii: pe YouTube au petrecut cel mai mult timp vara aceasta. Jocul care a reușit să bată Roblox

Copiii care folosesc dispozitive Android au petrecut cel mai mult timp pe YouTube (32,9%), în această vară, platformă urmată de TikTok (19%) şi WhatsApp (16%), relevă rezultatele unei cercetări realizate de Kaspersky.



Potrivit analizei, constatarea evidenţiază diferenţa dintre noile procente şi tendinţa observată din noiembrie 2020 până în aprilie 2021, când ponderea utilizării TikTok era de 14,9%, în timp ce WhatsApp se situa la 18,1%.

Principalele activităţi de interes pentru copii au fost videoclipurile online şi YouTube şi, în special, detaliile legate de jocurile video (32,3%), cum ar fi prezentările de pe parcursul "Let's Play". De asemenea, printre cele mai populare canale "Let's Players" s-au aflat SSundee şi MrBeast Gaming, ambele în limba engleză.

La capitolul jocuri, Minecraft (25,9%) a fost cel mai popular în timpul verii, în timp ce Brawl Start (4,9%) a depăşit pe Roblox (4,6%).

O altă preferinţă a copiilor a fost muzica, cu aproape o cincime din toate căutările pe Internet pe YouTube (18,4%). În acest sens, cea mai populară melodie a acestei veri a fost "Astronaut In The Ocean" de Masked Wolf, iar Ariana Grande şi Lil Nas X au devenit cei mai renumiţi cântăreţi.

"Interesant este faptul că Eurovision Song Contest s-a dovedit a fi popular şi în rândul copiilor şi adolescenţilor. Câştigătorii din acest an, formaţia italiană Maneskin, au devenit una dintre cele mai populare trupe de adolescenţi din întreaga lume. Pe YouTube, copiii au căutat cel mai frecvent melodiile lor Beggin', I wanna be your slave şi melodia câştigătoare a Eurovisionului - Zitti e buoni. Printre alte tendinţe de pe internet, este important de remarcat popularitatea uriaşă a noilor jucării Simple Dimple şi Pop It. Au fost menţionate în piese muzicale care au devenit virale pe TikTok şi au primit o mulţime de recenzii pe YouTube", se arată în studiul de specialitate.

Kaspersky a analizat cele mai populare zece aplicaţii din lume, iar distribuţia procentuală în Top 10 reflectă numărul de ore petrecute în fiecare dintre acestea.