Multi locuitori din Focsani s-au mobilizat, la indemnul primarului, sa ajute batranii cazati la azilul din subordinea consiliului local. S-a dovedit, insa, ca n-ar fi fost necesar.

Municipiul Focsani se afla din nou in situatia unui blocaj financiar la nivel de primarie, dupa ce functionarii institutiei au dat in judecata Consiliul Local si au obtinut suspendarea bugetului general al orasului pe anul 2021.

Decizia a venit dupa ce abia se deblocase situatia si asa incalcita, printr-un consens politic intre primarul PSD, pe de o parte si majoritatea PNL-USR PLUS pe de alta parte.

Suspendarea bugetului pare insa sa-i foloseasca electoral primarului Cristi Misaila, care anunta ca nu mai putea fi asigurata hrana la Caminul pentru Persoane Varstnice din oras, din data de 5 iulie, iar batranilor aflati in asezamant nu li se mai pot asigura nevoile de baza aferente serviciilor sociale. In acest sens, edilul a facut un apel umanitar pe retetele sociale.

"Primaria Municipiului Focsani se afla in situatia de a face un apel umanitar pentru asigurarea hranei la Caminul pentru Persoane Varstnice! Bugetul Municipiului este suspendat printr-o decizie a instantei de judecata.. Focsaniul se afla astazi intr-o situatie extrem de dificila, creata nu de Primarul Cristi Valentin Misaila sau de salariatii Primariei Focsani, cum in mod tendentios se prezinta in spatiul public, ci asa cum a constatat instanta de judecata, de dispretul fata de lege pe care il manifesta reprezentantii PNL si URS PLUS din Consiliul Local. In lipsa oricarui sprijin, apelez in aceasta situatie disperata la toti oamenii de bine care inteleg consecintele grave ale acestui blocaj nejustificat, si ii rog in calitate de Primar al Municipiului Focsani sa fie alaturi de batranii de la Caminul pentru Persoane Varstnice", potrivit edilului.

Oamenii, sensibilizati de edil

Oamenii au si inceput sa se intereseze unde pot dona bani si alimente pentru cei 43 de beneficiari ai caminului, din care aproape jumatate sunt imobilizati la pat.

Ce a uitat sa mentioneze primarul este ca cea mai mare parte din varstnicii gazduiti la camin isi platesc singuri cazarea si masa, punand la bataie pensiile pe care le au.

Primaria contribuie doar cu sume in completare in situatia in care pensia este mai mica decat intretinerea, dar dupa o selectie a "contribuabililor" facuta inainte.

De mentionat ca persoanele care isi aduc batranii aici achita lunar o suma de 2.500 de lei.

"Batranii de la azil platesc bani grei pentru a sta acolo, din cate stiu a ajuns la 2.500 lei lunar/persoana. Nu va bateti joc de ei", a reactionat un localnic care are o ruda care locuieste la azil.

"Si cei care platesc integral?! Oribilile jocuri politice", i-a raspuns primarului un alt localnic.

Legea prevede ca in cazul suspendarii bugetului, pana la aprobarea altuia nou sau rezolvarea situatiei se foloseste fractia de 1/12 din bugetul anului trecut. Cu alte cuvinte, vor putea fi facute cheltuieli in limita sumei folosita in luna respectiva anul trecut.

Ca sa fie si mai lacrimogen, primarul a anunat ca si Serviciul de Crese al Municipiului, respectiv cresele publice, in numar de doua, nu mai asigura functionarea decat pana in data de 8 iulie 2021.

Primarul a spus ca singura situatie viabila este abrogarea bugetului per 2021 si adoptarea altuia nou, intr-o sedinta de consiliu local pe care a anuntat-o pentru 8 iulie, dar pe care nu a mai convocat-o.