Mulți români sunt nemulțumiți de apartamentele mici în care trăiesc la bloc și speră să reușească să se mute într-o casă, la curte.

Unii încearcă să mărească spațiul în care trăiesc cumpărând un apartament din vecinătatea imediată a celui pe care îl au deja, sau chiar de la un etaj inferior sau superior.

Este cazul unui tânăr care are planuri să devină proprietarul locuinței care se află un etaj mai jos și încearcă să afle cum ar putea face o scară interioară.

"Aș avea posibilitatea să achiziționez apartamentul de sub cel în care locuiesc. Ca și solutie de comunicare între cele două apartamente mă gândeam la o scară interioară. A implementat cineva o astfel de soluție? Ce a presupus din punct de vedere autorizări? Aveți foto?

Nu știu cât de SF ar fi, cineva mi-a sugerat chiar varianta unui lift", a scris acesta pe grupul Design interior & amenajări, de pe Facebook.

Sunt persoane care au făcut asta, deja

"Am văzut eu așa ceva, s-a făcut o comunicare între balcoane, ieșea omul în balcon la parter și țup-țup în balconul de deasupra. Tot al lui. A propos de lift: nu mai bine vă luați elicopter? Îl puteți parca pe bloc, usucă rufele instant!".

"Nu știu unde locuiți dar, acum câțiva ani, am văzut în Cluj ceva de genul. Apartamente unul deasupra ceilulailt, cu scară interioară. Aveau uși de întrare pe fiecare etaj. Nu știu dacă fuseseră duplex-uri de la început sau modificate după."

"Ce etaj și câte etaje are blocul. Ce structură de rezistență are: prefabricate, stâlpi cu grinzi de beton și pereți de cărămidă, bca, beton; sau pereți portanți? Pe etaj unde este amplasat? Mă rog și altele. Dacă condițiile permit, costurile sunt mari și trebuie sacrificată o camera. Nu cred că merită. Pe Iancului, în față sălii Olimpia este un bloc cu 10 etaje cu scară interioară - de văzut."

"Există ce doriți duneavoastră și am văzut așa ceva, dar nu în România. Locuința e la etajul 10, iar deasupra și-a făcut o altă construcție aproape pe jumătate din acoperișul blocului. Majoritatea structurii este din sticlă, liftul interior tot din sticlă, asemănător cu cel de la City. Deci nu e nimic SF. De aceea și scriu. Există așa ceva și arată superb. Acea familie și-a permis acest SF. Sunt magistrați și procurori. Mai au alte 2 apartamente în acel bloc unde locuiesc copiii lor. Suprafața unui apartament este de peste 100 mp. Era vis. Cine își permite, poate face acest lucru și în țară, însa cu aprobări și la începutul construirii blocului. Degeaba faceți într-un bloc vechi."

"Există și în România, am văzut în Berceni (București) acum 5 ani ceva de genul. Cum zicea cineva, îți sacrifici o cameră. Dacă ambele apartamente sunt mici, nu prea merită. Apoi, în ultimul an s-au construit în Bragadiru duplexuri și triplexuri."

"Și eu am așa ceva, două apartamente, dar mă gîndeam la o scară spirală pe dinafară! Dar nu m-am interesat!"

"În Grecia se practică așa legătură cu scară între două apartamente, dar după câte știu eu, acesta intră în proiect la construirea blocului, după nu se dă permisiune. Poate aveți norocul în România și vă dă."

Ce soluții i se propun

"Dacă structura blocului permite, da, îți trebuie autorizație primărie și inspector în construcții. Semnături de la toți locatarii. Dacă este bloc mai vechi, ia-ți gândul Dacă este construcție nouă îți trebuiesc planurile structurii blocului, secțiune, dar vino cu varianta prin balcon făcută scară ușoară lemn că da treacă mai repede."

"Să te complici sa stai la bloc, să spargi și să intri pe același scară de bloc, cu încă 50 de persoane, vinzi și îți faci casă cu scară și intri doar tu cu familia ta! Nu tu miros de pește prăjit pe toată scară, vecinul ascultă manele, vecina dă cu aspiratorul duminica."

"Vă sfătuiesc să discutați prima oară cu un arhitect. Veți avea nevoie de proiect, de expertiza unui structurist, de autorizație de construire. Se poate face, dar nu în orice imobil și nu oricum."

"Eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș închiria apartamentul, mi-aș face o casă cu banii pe care îi aveți să cumpărați apartamentul de jos. Aș imprumuta de la bancă încă 20 de mii pentru casă și mi i-aș scoate în 2 ani de pe chirie. Astfel aveți și un pic de curte, aveți și apartamentul. Și nu vă mai complicați să stați cu vecini. Sper să vă ajute."

"Luați-va o casă și terminați cu distrugerea blocurilor în care locuiți. Nu au fost gândite cu scară interioară sau mai știu eu ce SF-uri."

"Umblați la structura de rezistență a blocului și vor fi greu de obținut avizele dar nu cred că este imposibil, am mai văzut ceva de genul. Dar cu siguranță, să fiți pregătit pentru niște cifre gigante pentru asemenea modificare, de la specialiștii care vor participa la modificare (gen structurist, arhitect, sudor) la materiale (fierul acela pt a redă rezistență tavanului /podelei va costă foarte mult)."

"Le vinzi și îți iei o casă cu etaj, cu scară gata făcută."

"Legal, e imposibil, din ce știu. Tehnic, nu știu de ce v-ați risca siguranța, afectând structura de rezistență a unui bloc, despre care bănuiesc că nu e chiar nou (și nici nu e diferența dacă ar fi dat la cheie ieri).

Vreți etaj, luați o casă. Dar după, să nu va plângeți ce nasol e că trebuie să urcați până în dressing, că ați uitat o pereche de ciorapi. Numai zic!"

"Dacă aveți bani să îl luați și pe celălalt mai degrabă îl vindeți și cel pe care îl aveți și cumpărați unul dublu că suprafață. Sigur ieșiți mai ieftin și mai eficient așa."

Mulți îl descurajează

"Nicio primărie n-o să-ți dea aprobare să spargi placa dintre etaje. Plus că eu cred că este imposibil, ai strica rezistența blocului. Abia primeșți aprobare să dărâmi o amărâtă de debara."

"Din păcate planșeele sunt structura de rezistență. Au armături groase, canale cu cabluri electrice etc. Că să decupați chiar și 100/200 cm aveți nevoie de un proiect tehnic, autorizat de constructor.

Blocul are un calcul de rezistență diferențiat pe etaje, există un echilibru bazat pe o simetrie. Dacă dumneavoastră eliberați câteva sute de kg din zona dv, vecinul de pe diagonală, ar trebui să facă la fel. Nu e simplu. Plus că se pierde spațiu."

"Structural, din punct de vedere al rezistenței nu recomand! Odată armăturile întrerupte, apar probleme la descărcările undei seismice. Dacă mai este amplasat și într-o zona de importanță maximă, deplasările relative inițiale ale clădirii se modifică. Bineînțeles că dumneavoastră veți face tot ce vă trece prin cap, așa că siguranța construcțiilor este într-un mare impas legislativ!"

"Dar nu este vorba despre riscul pe care și-l asumă spărgând placă de beton, ci și riscul la care își expune vecinii. Cu tot respectul, dar nu mi se pare normal să visăm duplex cu scară interioară și să punem în practică acest vis la bloc, afectând astfel toată structura de rezistență a unui imobil. Deci vă rog să reconsiderați ideea."

"Ca să ceri autorizare îți trebuie o expertiză profesională a imobilului, aprobarea proiectantului imobilului (dacă îl găseșți și mai proiectează), proiect de arhitectură, proiect de structură și tot ce cere autorizația. Șanse minime de reușită, chiar și dacă expertiza îți indică că se poate, proiectantul nu-și va asuma așa un risc."

"Nimeni nu vă va da o astfel de autorizație vreodată, iar dacă ați fi vecinii mei, v-aș reclama imediat! Să dai jos un perete de bca mai înțeleg, dar să spargi planșeul, slăbind rezistența blocului, asta e de balamuc!"

"Așa ceva, doar în România! Este ilegal, asta ar trebui să fie prima voastră reacție, nu sfaturi despre cum să ocolească legea."

Cum rămâne cu liftul

"Un lift costă cam 30000 de euro."

"Nu lift, dar o platformă electrică, da, se poate. Costul ar fi undeva la 80k$ cu tot cu tăiere de placă. Iar legat de scară, poate undeva la jumătate, depinde cât de mare și din ce material. Probabil, va trebui să consolidați și placă pe care o tăiați și cea care va susține scara, depinde la ce eraj locuiți."

"În cazul în care se aprobă așa ceva (deși nu cred) să aveți în vedere că liftul ajunge la prețul apartamentului. Mai bine vindeți și cumpărați un duplex."