Anticorpii de dupa o infectare cu noul coronavirus dureaza pana la 12 luni iar vaccinarea sporeste actiunea lor STUDIU

Anticorpii generati ca raspuns la o infectie cu SARS-CoV-2 dureaza intre sase si 12 luni dupa contagiere, protejeaza impotriva diferitelor variante care circula si cresc dupa vaccinare, relateaza EFE.

Este rezultatul unui studiu, realizat de o echipa internationala de cercetatori condusa de americanul Michel Nussenzweig, sef al Laboratorului de Imunologie Molecular al Universitatii Rockefeller si cercetator la Institutul Medical Howard Hughes, ale carui rezultate au fost publicate luni de revista Nature.

Cercetatorii au descoperit ca anticorpii continua sa evolueze timp de intre 6 si 12 luni, iar acestia cresc atunci cand o persoana care a trecut prin boala se vaccineaza. Concluziile lor au fost ca imunitatea impotriva COVID-19 ar putea fi astfel mai durabila.

Michel Nussenzweig si echipa sa au analizat mostre de sange de la 63 de persoane care anul trecut au avut COVID-19.

Dintre acestea, 26 au primit deja cel putin o doza dintre vaccinurile de la Moderna sau Pfizer-BioNTech. Ei au verificat ca dupa o perioada de intre 6 si 12 luni anticorpii produsi au crescut atat ca numar cat si ca forta.

Ulterior, cand persoanele respective au fost vaccinate, organismele lor au produs anticorpi "cu o inalta eficienta" impotriva diferitelor variante de SARS-CoV-2 care circula. La un an dupa infectare, activitatea neutralizatoare impotriva tuturor formelor ale virusului incluse in acest studiu era mai mica la persoanele care nu erau vaccinate, comparativ cu cele care se imunizasera.

Rezultatele studiului arata astfel ca vaccinarea sporeste imunitatea celor care au suferit de COVID-19.

Cercetatorii au precizat ca, daca celulele evolueaza in mod similar la persoanele vaccinate care nu au facut boala, un vaccin de "intarire" programat in mod adecvat ar putea fi de asemenea capabil sa genereze o imunitate protectoare impotriva variantelor noului coronavirus aflate in circulatie.