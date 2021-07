Cod portocaliu de vijelii puternice, ploi torentiale si grindina in trei sferturi din tara

Vremea rea continua sa tina sub stapanire aproape toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vijelii puternice, grindina, ploi abundente, din dupa-amiaza zilei de joi, 1 iulie, in Moldova, local in Maramures, Transilvania si la munte, iar spre seara si noaptea si in Muntenia si cea mai mare parte a Dobrogei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata.



Vor fi vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80...90 km/h, grindina si frecvente descarcari electrice. Aversele vor fi torentiale, iar cantitatile de apa vor depasi local 35-50 l/mp si izolat 60-70 l/mp.

A fost emis si un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si disconfort termic ridicat, de pe 1 iulie, ora 10.00, pana pe 2 iulie, ora 10.00.



In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si pe arii restranse grindina si vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 25-40 l/mp.

Local in regiunile extracarpatice, disconfortul termic se va mentine ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata pana la sfarsitul saptamanii.





Vreme foarte calda in Capitala, ploi torentiale spre seara



In intervalul 01.07.2021, ora 10:00 - 02.07.2021, ora 10:00, vremea va fi calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 32 de grade, iar indicele temperaturaumezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic. Spre seara si noaptea instabilitatea atmosferica va fi acentuata si se va manifesta prin intervale de timp cu innorari, vijelii, frecvente descarcari electrice, grindina si averse ce vor avea si caracter torential. Cantitatile de apa vor fi in medie de 10...20 l/mp. Temperatura minima va fi de 17...19 grade.