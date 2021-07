Coduri galbene de canicula si furtuni in zilele urmatoare. Care sunt zonele afectate

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de disconfort termic accentuat si canicula, pentru 8 si 9 iulie.

Valul de caldura va persista in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul Maramuresului si sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi maxime de 31-35 de grade, iar in Banat si Crisana chiar se va intensifica, va fi canicula, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 35 si 38 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si local, mai ales in vestul tarii, va depasi pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic.

Un alt cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata este prevazut pe 8 iulie, intre orele 13.00 si 22.00.

In acest interval, in nordul Olteniei si al Munteniei, precum si in zona Carpatilor Orientali, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si, izolat, grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25-40 l/mp.