O echipa multidisciplinara, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai Ministerului Afacerilor Externe precum si ai Guvernului si Administratiei Prezidentiale se ocupa de demersurile referitoare la vanzarea surplusului de doze de vaccin impotriva COVID-19 pe care tara noastra le are pe stoc.

Banii pe care Romania ii va primi dupa vanzare nu vor fi mai putini decat cei cheltuiti de statul roman la inceput de campanie, sustine medicul Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, intr-un interviu acordat Ziare.com. Oficialul a vorbit si despre motivele pentru care campania de vaccinare a intrat pe un trend descrescator dar arata ca se fac eforturi sustinute la nivel guvernamental pentru resuscitarea campaniei si mobilizarea romanilor, in special a celor din mediul rural, pentru a se imuniza.

Ads

Ziare.com: De ce a scazut interesul pentru campania de vaccinare?

Doctorul Andrei Baciu: Motivele pentru care apetenta pentru vaccinare s-a diminuat in ultima perioada pot fi intuite. Un lucru pe care noi l-am tot spus, si anume sa mergem aproape de oameni cu vaccinarea, sa le oferim un acces maximal la vaccinare, ne pune in dificultate. In mediul urban ai centru de drive through, ai maraton de vaccinare, ai tot ce iti doresti. Prin urmare, e foarte usor sa te duci sa te vaccinezi. Lucrul acesta nu e valabil si in mediul rural si trebuie sa tinem cont de faptul ca 45% din popoulatia Romaniei traieste la sate.

Cum influenteaza faptul ca unele localitati nu au medic de familie?

Foarte mult. Accesul la informatie medicala, accesul la cultura medicala este minim. Daca luam ca exemplu un sat care are 1.000 de locuitori din care jumatate vor sa se vaccineze dar de care cel mai apropiat centru de vaccinare e la 50 de kilometri, cati credeti ca se vor duce? Ca sa nu vorbim si de fenomenul de fakenews care are un impact destul de mare. Tocmai din aceste motive, este esentiala accesibilitatea maxima la vaccin. Este nevoie insa de munca in echipa.

Aveti si exemple pozitive legate de vaccinarea la sate?

Cu siguranta ca sunt. Avem comune, sate, in care au fost organizate sezatoare din vaccinare, in care s-a mers din poarta in poarta efectiv. Sunt multe astfel de exemple care au o rata de vaccinare foarte mare. Dar asta se datoreaza strict unei implicari a autoritatilor locale, fara de care nu se poate efectiv.

In ritmul pe care il avem acum, atingem acel prag de 10 milioane de vaccinati pana in septembrie?

Este evident care e mersul campaniei de vaccinare insa vreau sa fac o mentiune importanta. Nimeni nu stia care o sa fie impactul unui procent intermediar de vaccinare asupra evolutiei pandemice. Pana la urma, obiectivul final este sa ai un numar mare de persoane vaccinate in asa fel incat sa nu se mai transmita infectia. Sa se ajunga in situatia Bucurestiului si a altor localitati care au un procent mare de persoane vaccinate. Este esential sa intelegem ca fara vaccinare nu ai cum sa ajungi intr-o situatie favorabila. Bineinteles ca exista localitati unde nu exista un procent mare de persoane vaccinate. Uniunea Europeana, Statele Unite, stau bine pe vaccinare. Dar daca ne uitam spre alte state, situatia nu este la fel pentru ca nu au avut acces la vaccin.

Ads

Sunt multe regiuni unde este o mare problema de accesibilitate la vaccin.

La momentul in care diverse companii au venit si au spus ca studiile arata promitator au punctat ca au nevoie de resurse financiare semnificative pentru a finaliza procesul de cercetare dezvoltare stiintifica si pentru a putea produce cantitati mari de vaccinuri. Si, atunci, Comisia Europeana a injectat 22 de miliarde de euro iar SUA au injectat 18 miliarde de dolari, ceea ce a permis finalizarea vaccinurilor intr-un timp aproape record. Si atunci, asta a venit in contrapartida cu cateva avantaje pentru Comisia Europeana si pentru SUA, respectiv accesul la vaccin si conditii comerciale poate mai bune. Insa ce nu stiam atunci a fost cate dintre aceste vaccinuri urmau sa fie sigure. Din acest motiv, s-a semnat cu cat mai multi producatori de vaccinuri. Sigur ca suntem intr-o situatie fericita pentru ca avem mai multe doze, putea sa fie altfel.

Ce se va intampla cu aceste doze care vor fi vandute?

Tot ceea ce este ca surplus va fi vandut pentru nevoia globala, ca un demers european comun, dar in egala masura este posibil sa fie facut de fiecare stat membru in parte, ceea ce am si facut. Romania a fost prima tara europeana care a donat unui stat tert si anume Republicii Moldova, vaccin. Se stia ca vom ajunge in acest punct in care surplusul de vaccin va fi donat sau revandut de catre statele membre, sau de catre Comisia Europeana, in bloc. Asta era si ideea, sa ai acces la cat mai multe vaccinuri, cat mai repede, pentru ca atunci cand s-au semnat contractele, produsele nu erau finite.

Ads

Si noi am inceput sa revindem dozele?

Primul lucru a fost sa cream legislatie in acest sens. Partea aceasta de vanzare tine de politica externa si diplomatie. E o munca de echipa intre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Externe, precum si cu Guvernul Romaniei si Administratia Prezidentiala. Vorbim de solicitari din foarte multe locuri insa este esential ca lucrurile sa fie cat mai avantajoase pentru Romania din punct de vedere diplomatic.

Cum va fi din punct de vedere financiar?

Nu vom primi mai putin decat am dat pe dozele respective dar nici mai mult. Cu siguranta insa nu vom fi in dezavantaj. Pana in momentul de fata, sunt mai multe state care au solicitat doze. Exista tari din regiune dar si tari de pe alte continente care ne-au cerut vaccin.