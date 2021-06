Ancheta in cazul medicului care a sustinut elevilor lectii despre teorii ale conspiratiilor s-a finalizat. Care este decizia Colegiului Medicilor

Medicul Dan Gavrilescu, in timpul lectiei despre COVID-19, sustinuta in fata elevilor FOTO Captura Video

Medicul de familie prahovean Dan Decebal Gavrilescu, anchetat pentru ca a tinut un curs de teorii ale conspiratiilor despre Covid-19 unor elevi de liceu, este nevinovat, a stabilit Colegiul Medicilor. Doctorul a intrat in vizorul colegilor sai dupa ce in luna februarie a acestui an le-a explicat adolescentilor, in timpul programului "Scoala Altfel", ca noul coronavirus a fost modificat in laborator "de mana criminala a omului" si este folosit ca arma biologica.

Medicul de familie Dan Gavrilescu a spus ca "acest virus Sars-Cov-2 este fratele mai mic al lui Sars-Cov1. E un virus modificat in laborator de mana criminala a omului si folosit ca arma biologica". Ulterior, Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca face o ancheta in acest caz.

Ads

La cinci luni de la demararea anchetei, Colegiul Medicilor a stabilit ca "medicul de familie nu s-a abatut de la normele de etica profesionala, de deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala care sa impuna sanctionarea".

Medicul Dan Gavrilescu a sustinut in fata elevilor ca in spatele acestei pandemmii se afla un razboi economic menit sa loveasca economiile puternice, dar si o mare afacere. In plus, medicul a explicat ca totul este o minciuna indusa prin televizor.

"Nenorocirea care este? El a fost folosit intr-un razboi complicat, economic. Este o mare afacere in spatele acestei pandemii. Un razboi economic care sa loveasca in economiile puternice. Anul trecut toti au dat inapoi in afara de China, care s-a redresat repede si acum este cea mai mare putere economica. O afacere mare cu vaccinurile, in care s-a investit foarte mult si banii trebuie recuperati. Deci practic traim intr-o minicuna indusa prin televizor", a mai afirmat acesta in videoclip.

VIDEO aici:

De altfel medicul a contestat obligativitatea purtarii mastii in spatiul public. El a recunoscut intr-o interventie telefonica la Digi24 ca evita sa mearga pe strada tocmai pentru a nu fi nevoit sa poarte masca sau isi aprinde o tigara "pentru ca are voie sa fumeze fara masca". Cu toate acestea, medicul Dan Gavrilescu a recunoscut ca la finalul anului trecut a fost infectat cu noul coronavirus.