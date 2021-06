Peste 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca, trimise de Romania in Republica Moldova. Serurile, duse de pompieri la Chisinau

Peste 100.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca au fost donate de Guvernul roman in Republica Moldova. Dozele de vaccin, destinate Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica din Republica Moldova, fac parte din rezerva Ministerului Sanatatii din Romania.



Reamintim faptul ca, pana in prezent, Romania a oferit Republicii Moldova un numar total de 304.800 de doze de vaccin AstraZeneca.

Dozele de vaccin anti COVID-19, acordate cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar, reprezinta numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate de catre Compania AstraZeneca, prin Acordurile-cadru incheiate de catre Ministerul Sanatatii cu Comisia Europeana.

Misiunea se va realiza cu doua mijloace de transport aflate in dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI, pe ruta Bucuresti - Chisinau si retur.

In data de 4 februarie 2021, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitatea sa de punct national de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autoritatilor din Republica Moldova pentru acordarea de asistenta internationala, avand in vedere sustinerea eforturilor de combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2.

Ajutorul umanitar oferit Republicii Moldova, reprezentat de echipamente medicale si vaccinuri impotriva COVID-19, vin ca parte a pachetului de sprijin anuntat de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia vizitei sale din luna decembrie 2020, la Chisinau.

Cu sprijinul comun al Guvernului Romaniei - Ministerului Afacerilor Externe-Ministerului Sanatatii- Ministerului Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, autoritatile romane urmaresc de o maniera prioritara, sa acorde sprijin direct cetatenilor Republicii Moldova.

Romania a fost si este mereu alaturi de cetatenii Republicii Moldova, acordand ajutor de fiecare data, la nevoie, in spiritul relatiei speciale bazata pe comunitatea de limba, istorie si cultura, si fundamentata pe cooperarea in cadrul Parteneriatului strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova.