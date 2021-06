Oana Gheorghiu, cofondatoare a asociatiei Daruieste Viata, s-a pronuntat duminica, 20 iunie, in favoarea Agentiei pentru Infrastructura in Sanatate sustinand ca, in actualul cadru birocratic, este de preferat construirea unei institutii noi, cu reguli clare, insa a subliniat si nenumaratele riscuri ale noii organizatii.

"Am vazut in ultimele zile pareri pro si contra infiintarii Agentiei pentru Infrastructura in Sanatate, iar proiectul nostru a fost invocat de ambele parti, ca argument, fie pro, fie contra.

Sa faci un spital nu e usor. Noua nu ne prea place sa ne plangem, sa vorbim despre ce e greu, despre piedici si probleme. Preferam sa le rezolvam, sa mergem inainte, sa aratam rezultate. Poate ca nu e mereu bine, ca astfel facem sa para totul mai simplu decat e. Dar nu, nu e simplu deloc, mai ales intr-o tara in care nu s-au prea construit spitale, iar expertiza in materie de infrastructura medicala lipseste cu desavarsire din administratia publica locala sau centrala.

Ministerul Sanatatii este una dintre institutiile publice cele mai birocratice, inchistate, invechite si cu grad mare de toxicitate. Ministrii se tot schimba, 99% din staf ramane pe loc. De ani sau zeci de ani. In plus, in ciuda a ceea ce se crede, personalul ministerului sanatatii este subdimensionat si pestrit, unii competenti, multi nu, unii onesti, altii nu.



Sa speri ca o astfel de structura, (care, sa fim realisti, chiar si cu un ministru determinat, onest si pragmatic, nu poate fi reformata nici in 6 luni, nici ntr-un an sau doi) care n-a reusit mai nimic in ultimii 30 de ani, care nu a implementat niciun proiect de anvergura pe fonduri europene si nu a reusit sa opreasca tunuri importante date in sanatate, ar putea sa gestioneze eficient, responsabil si onest proiecte de zeci de miliarde de euro e naivitate pura.

Asa ca da,credem ca infiintarea unei Agentii in care sa lucreze EXCLUSIV profesionisti ar fi un mare castig. E nevoie de profesionalism in gestionarea celor 3 proiecte de spitale regionale, altfel riscam sa avem inca niste cladiri proaste pe bani multi.

Exista si riscuri pentru agentia asta? Sigur, politizarea e riscul cel mai mare. Dar cred ca e momentul ca partidele aflate la putere, de fapt toate partidele din tara asta, sa faca acel pact pentru sanatate si sa-si ia mainile politice de pe constructia de spitale. Sa accepte macar o data ca interesul public sa fie deasupra interesului de partid. Daca aceasta agentie va lucra exclusiv cu experti si specialisti vom putea avea cu adevarat spitale la standardele lumii civilizate. Altfel vom avea din nou niste adaptari la stilul "merge si asa", cu beneficii pentru buzunarul unora.

In lipsa unui corp de profesionisti, care sa asigure managementul infrastructurii in sanatate, alternativele ar fi Ministerul Sanatatii (total gresit, dupa parerea mea) sau autoritatile locale, ceea ce ar fi cu adevarat catastrofal. Uitati-va ce au reusit autoritatile locale in pandemie: "spitalele" din Letcani si Pipera sunt elocvente. Ganditi-va cum ar fi ca Iasiul si Doljul sa puna mana pe regionale si miliardele aferente.

E nevoie de profesionalizarea institutiilor publice. Dar asta se va intampla pe termen lung si doar daca un prim-ministru va avea curajul sa inceapa un astfel de proces pe bune, nu doar declarativ. Pana atunci, parerea mea e ca mai bine faci o institutie de la zero si o croiesti corect, cu reguli, criterii si proceduri care sa nu lase loc jocurilor politice sau financiare.

Nu e usor, dar nici imposibil. Stim ca e tot mai greu sa ramai optimist in tara noastra, dar rezilienta e cheia pana la urma, nu-i asa?", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.









Alexandru Rafila, pozitie critica



Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat vineri, 18 iunie, ca infiintarea Agentiei pentru dezvoltarea infrastructurii in sanatate, institutie introdusa in Planul National de Redresare si Rezilienta, ar duce la crearea unei noi "structuri birocratice" care cheltuieste bani publici.

Intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD, Rafila a spus:"In Romania avem o agentie specializata in investitii. Crearea unei noi agentii in cadrul guvernului presupune cateva elemente pe care ar trebui sa le comentam. In primul rand, creeaza o noua structura birocratica care cheltuieste bani publici, in conditiile in care deja Ministerul Sanatatii are 6 secretari de stat.

Un presedinte al unei astfel de agentii care ar avea personalitate juridica si ar fi ordonator de credite, inseamna o noua functie de demnitar, inseamna foarte multe posturi de directori sau de lucratori. Nu inteleg din ce cauza atributii ale Ministerului Sanatatii sunt transferate sau se doresc a fi transferate catre agentie, iar in proiectul de ordonanta de urgenta care nu a fost inca aprobat chiar este o precizare care este neadevarata, se mentioneaza acolo ca o astfel de agentie este o conditionalitate in ceea ce priveste primirea fondurilor din Planul National de Redresare si Rezilienta. Este neadevarat".

El a adaugat ca o astfel de agentie "va directiona discretionar" modul de alocare a resurselor, iar autoritatile locale vor fi fortate sa apeleze la consultanta care va fi indicata de aceasta agentie.

Rafila a afirmat:"Banii din Planul National de Redresare si Rezilienta nu sunt bani gratis, sunt bani pe care trebuie sa ii dam inapoi, vom vedea care vor fi dobanzile pe care trebuie sa le platim la acesti bani. Eu nu vreau sa cred ca propunerea fostului ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, prin care o astfel de agentie trebuia sa stabileasca o suma de bani tampon de circa 2 miliarde de euro prin care sa garanteze constructia unor spitale de catre operatori privati, cu resursele lor, dar garantate cu acest fond de Ministerul Sanatatii si ulterior intentia era de inchiriere a acestor spitale catre Ministerul Sanatatii sau catre autoritatile locale.

Mi se pare o chestiune greu digerabila si din punct de vedere politic, si social, si moral, si economic, pentru ca nu poti sa blochezi 2 miliarde din banii din PNRR sa garantezi unor operatori privati constructia unor spitale, care, dupa aceea, sunt inchiriate pe un termen foarte lung, de 25 de ani, autoritatilor. Este o formula care va fi paguboasa la sfarsitul zilei pentru statul roman".