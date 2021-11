Informația potrivit căreia a fost inițiată prima adopție a unui copil de către un homosexual în România a stârnit o serie de controverse în spațiul virtual.

Pagina de Facebook a celui care a dat primul această veste, Vișinel Bălan, președintele Consiliului Tinerilor Instituționalizați, a fost asaltată într-o singură zi de aproape 2.000 de persoane care au dorit să-și exprime punctul de vedere cu privire la adopția neobișnuită pentru România.

Anunțul privind adopția unui copil de către o persoană cu orientare sexuală din zona LGBT a fost făcut luni, 15 noiembrie, pe pagina de Facebook de către Vișinel Bălan.

La o zi de la publicarea mesajului, postarea adunase peste 1.900 de comentarii, cele mai multe sancționând decizia și provocând totodată adevărate dezbateri între susținătorii familiei tradiționale și ”tabăra adversă”.

Vișnel Bălan a precizat că se așteaptă la mesaje denigratoare, fiind deja obișnuit cu atitudini ostile venite din partea comunității românești nepregătite încă pentru astfel de situații.

”Indiferent de circumstanțe, indiferent de comportamentul societal pe această formă, ține de asumare ca să formezi o societate. O societate nu se poate forma fără s-o provoci. Eu de asta am și ieșit public cu acest mesaj tocmai ca să ajut societatea să se formeze și să dau posibilitatea comunității să accepte că există aceste familii, ele pot fi printre noi. Ce-i mai important pentru acel copil? Să crească într-o familie sau într-o instituție pentru care șansele lui de supraviețuire sunt foarte limitate. 60% dintre tinerii neadoptați care părăsesc sistemul de protecție ajung în centrele de detenție”, a spus Vișinel Bălan, oficialul care a dat vestea privind adopția unui copil de către un cuplu gay din România.

Tânărul care va înfia copilul și care și-a asumat orientarea sexuală în fața comisiei DGASPC este din Cluj și activează ca profesor universitar. Informațiile arată că persoana respectivă trăiește alături de partener într-o relație stabilă și că vor crește împreună copilul.

Procedura de adopție este în desfășurare, fiind depășită etapa mai complicată, cea în care solicitantul a fost declarat părinte viabil.

Ce spun oamenii

Mulți dintre internauții care și-au exprimat părerea despre această adopție specială cred că un copil educat într-un cuplu gay are șanse ca, adult fiind, să aibă și el o orientare sexuală similară.

Pe de altă parte, oamenii sunt de părere că, în prezent, centrele de plasament oferă condiții mult mai bune orfanilor decât în trecut, iar adopția acceptată pentru un cuplu gay n-ar avea justificare, atâta vreme cât sunt și alte familii tradiționale care s-au arătat disponibile să adopte un orfan.

”Sunt de acord cu faptul ca orice copil merită să aiba parte de o famile, însă acel copil oare și-a dorit asta cu adevarat? Oare două persoane de același sex îi pot oferi acestui copil un echilibru? Sau el suplinește o emoție, un sentiment sau chiar o stare neîmplinită a celor doi?”, arată unul dintre comentariile postate pe Facebook.

”Folosiți termenul de orfelinat în scopul de a crea disconfort emoțional, milă și teamă. De orfelinate se putea vorbi înainte de 1989, dar după 1990 și până astăzi în anul 2021, s-a investit foarte foarte mult, și avem centre unde se realizează o protecție reală a minorilor, lipsiți de ambii părinți sau ai căror părinților sunt decăzuți din drepturile părintești.

Avem o lege extraordinar de bună în România: Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare. Șederea minorilor în aceste centre, ultra moderne, încadrate de asistenți sociali și psihologi, este tranzitorie, deoarece se dispune măsura de protecție, a plasamentului, de către Comisiile pentru Protecția Copilului la asistenți maternali profesioniști, selecționați, verificați și atestați de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului unde ambientul și protecția familiei este reală. Acolo copilul găsește afecțiune și vede doi maturi, femeie și bărbat: mama și tata care în anumite cazuri intră în programele de adopție. Deocamdată România nu a recunoscut nici parteneriatele civile, nici căsătoriile între persoanele de același sex și nici adopțiile.

România este o țară creștină, iar familia conform codului civil este uniunea liber consimtită dintre un bărbat și o femeie, iar părinții sunt mama care naște copilul și tatăl care contribuie la procreare. Nu manipulați și dezinformați, nu este nici moral și nici legal”, susține unul dintre comentatori.

”Rușine să va fie, Direcția de protectie a copilului!!!! Eu, mama care am născut și crescut 10 copii care acum sunt toți realizati, am cerere de plasament adopție de un an aproape. nu am primit nici un raspuns și li se dă copil ăstora care "știu mai bine să crească copii", sunt de părere cei care nu văd cu ochi buni decizia DGASPC Cluj.

Sunt însă și mulți care susțin decizia și văd situația exclusiv în favoarea copilului care se va bucura de căldura unui cămin, apreciind că orientarea sexuală a părintelui adoptator nu are nicio importanță.

”Numai un sociopat ar dori ca un copil să nu aibă familie și să crească instituționalizat. Felicitări pentru postarea ta. Arată o normalitate în lumea civilizată! România mai are de învățat până se va face bine”.

”Predictibile răspunsurile la această postare, deja se vorbește de trădători, execuții prin împușcare, bolnavi, se introduce și biserica în discutie, dar esențialul nu contează, siguranța și fericirea unui copil, uitat de Dumnezeu într o instituție. Grevarea lui de a avea, poate, o viață mult mai bună și de a simții dragostea unor persoane, fie ele de o alta orientare neacceptate de o societate inchistată. Câte familii heterosexuale sunt cu mult mai bolnave și sunt acceptate în societate? Dacă un tată își abuzează copilul, o mamă își maltratează copilul, sau alte cazuri cu aceiași temă, se "acceptă"... Și să nu mai vorbim de cele întâmplate în cadrul bisericilor. Vai de noi... ne revoltăm pentru că ceva "anormal" ajută un suflet nevinovat, care este părăsit chiar de cei care au obligația "normală" împământenită și Dumnezeiască să-l protejeze și să-i ofere toată afecțiunea și iubirea posibilă din lume. Trăim într-un paradox”.

”Decât să-și bată joc de copii în orfelinate mai bine infiați de aceste cupluri, FELICITĂRI acestor tineri indiferent de orientarea sexuală”

”În mod normal, acest subiect nu ar trebui să devină o știre. Este un fapt de viață, firesc, minunat. Este ceva ce pe alte coordonate ale aceleiași planete se întâmplă de ani buni. La Cluj lucrurile se întâmplă mai la ralanti, dar și când se întâmplă... Bravo!”

”Minunata veste! Sper sa continue și în general procesul de adopții să fie simplificat”.

”ireal, în loc sa vă bucurați că un copil a ieșit din orfelinat și a fost adoptat de o familie iubitoare, voi muriți de grija că "daca o să iasa gay". Și, dacă să zicem iese gay, ce? o sa fie un om sanatos, iubit și crescut corespunzator. Ce conteaza că este gay? Sunt garantat părinți mai prezenți decât 70% din românii care își bat copiii/îi lasa în plata domnului”.

”Felicitari! Ar fi cazul să intrăm și noi în rândul oamenilor civilizați. Sunt mulți copii ce au nevoie de o familie și e neesențial că familia este gay sau hetero. În ambele cazuri vorbim despre copii care au dreptul la familie și fericire”.

”Felicitări!! Au vrut să ofere o șansă la o viață mai bună unui suflet fără familie şi bine au făcut! A fost decizia lor şi le doresc tot binele din lume”.

Acestea sunt doar o mică parte dintre comentariile postate de internauți la mesajul publicat de Vișinel Bălan, el însuși un copil orfan, care a trăit 20 de ani în sistemul de protecție socială și care a mărturisit public faptul că ar fi fost un copil foarte fericit dacă ar fi avut șansa să fie înfiat de o familie, indiferent de orientarea sexuală a părinților.

Cine este Vișinel Bălan

Vișinel Bălan are 31 de ani în prezent și la vârsta lui a reușit performanța pe care mulți dintre copiii care au crescut în familii tradiționale să nu o atingă. Este student doctorand la școala doctorală din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București, specializarea sociologie.

Este licențiat în drept și teatru, și a reușit să fac un master în științe penale și în asistență socială. A obținut premiul anului 2017 în domeniul activism civic și drepturile omului la Gala Națională a Voluntarilor organizat de Federația VOLUM, fiind în același timp fondatorul Vocea Copiilor Abandonați, organism de suport pentru copiii abandonați potrivit informațiilor postate pe site-ul visinelbalan.ro

”De 4 ani sunt tată. Fiul meu Thomas este ceea ce îmi doresc eu pentru țară, puiul de om care are dreptul la libertate și la identitate. Fiecare om are nevoie de modele de urmat. Pentru mine, oamenii la costum, ce-i zăream prin gările Moldovei, au fost modelele iar astăzi eu am devenit unul”, mărturisește Vișinel Bălan pe blogul său.