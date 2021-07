Adolescentul din Tulcea cautat in apele Dunarii a fost gasit mort

Adolescentul in varsta de 15 ani, disparut marti dupa-amiaza in Dunare, in apropiere de localitatea Nufaru, a fost gasit decedat, informeaza ISU Tulcea.

''In jurul orei 19,15, misiunea de cautare a persoanei disparute in Dunare pe raza localitatii Nufaru s-a incheiat. Baiatul in varsta de 15 ani a fost gasit la aproximativ 50 m in aval, circa 8 m adancime si la 30 m de mal, fata de locul producerii nefericitului eveniment'', precizeaza sursa citata.

Ads

Echipajul specializat de cautare din mediul acvatic a recuperat trupul neinsufletit al baiatului si l-a predat organelor abilitate.

Baiatul a fost vazut ultima data pe raza localitatii Nufaru de o persoana care a sunat la numarul unic de urgenta 112, iar noua lucratori ai ISU Delta au inceput cautarile acestuia cu o ambarcatiune tip IB 5, o autospeciala de prima interventie si comanda si o ambulanta SMURD.