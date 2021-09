ABBA ar putea să revină în Topul 10 al single-urilor din Marea Britanie, o premieră în ultimii 40 de ani

ABBA ar putea să revină în clasamentul celor mai populare zece single-uri din Marea Britanie, pentru prima dată după 40 de ani, cu două piese noi extrase de pe viitorul album de studio al formaţiei suedeze, intitulat ''Voyage''.

''I Still Have Faith in You'' şi ''Don't Shut Me Down'' se clasează pe locul al şaselea, respectiv al şaptelea în topul britanic, potrivit unor estimări publicate duminică, bazate pe datele rezultate din primele vânzări şi din difuzările în streaming. Clasamentul oficial va fi publicat vineri.

''Dacă elanul publicului va continua, aceste melodii vor fi primele single-uri ale ABBA care vor figura în Topul 10 britanic după 'One Of Us', în decembrie 1981'', a notat Official Charts Company, organizaţia responsabilă de întocmirea acestor clasamente.

''I Still Have Faith in You'' câştigă teren în urma vânzărilor de CD-uri şi viniluri, în timp ce ''Don't Shut Me Down'' a fost cea mai descărcată melodie în Marea Britanie săptămâna trecută, a indicat organizaţia, duminică, adăugând că ambele piese au fost difuzate în streaming de 500.000 de ori până în prezent.

Cele două noi single-uri, lansate joi, sunt extrase de pe albumul ''Voyage'', primul material discografic înregistrat de ABBA după albumul ''The Visitors'' din 1981.

Lansarea pe piaţă a celui mai nou album a fost anunţată în cadrul unui eveniment organizat joi la Londra, concretizând astfel mult aşteptata revenire a formaţiei suedeze, promisă de mulţi ani fanilor ABBA.