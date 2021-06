Dezastrul de pe lacul Belis din Apuseni. Peste 120 de voluntari au adunat tone de deseuri. S-au gasit gunoaie aruncate in urma cu 40 de ani

Membrii Clubului Alpin Roman, filiala Cluj, s-au mobilizat pentru o ampla actiune de igienizare a lacului Belis, inundat de gunoaie.

Actiunea s-a desfasurat in doua zile si a implicat in jur de 120 de voluntari. Acestia au fost impartiti in echipe de actiune pe uscat, pe apa si sub apa.

"Sambata am avut sapte grupe pe apa, trei pe uscat si scufundatorii iar duminica opt pe apa, patru pe uscat si scufundatorii, cu un numar total de 70 de locuri in caiace, canoe si 2 barci de 6 locuri, echipele fiind coordonate de membri CAR, rangeri PNA si ghizi de aventura", au transmis reprezentantii clubului, pe siteul lor.

Actuala actiune de igienizare este prima de amploare in cei 40 de ani de la aparitia lacului, dovada fiind multimea de obiecte si ambalaje gasite specifice vremii, unele fabricate prin anii 80.

Deseurile provin din 3 surse majore, satele din amonte, pescari si turisti. Belis este unul dintre cele mai frumoase lacuri din Romania, fiind acoperit periodic de deseuri menajere.